Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Giới thiệu, tư vấn bán thuốc cho khách hàng (Tại nhà thuốc)
• Nhận đơn thuốc từ bác , soạn thuốc theo yêu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.
• Vệ sinh các dụng cụ, quầy tủ, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu , Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài
• Khả năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì
• Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
• Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn , có cơ hội thăng tiến
• Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...
• Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
