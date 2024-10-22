Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn bán thuốc cho khách hàng (Tại nhà thuốc) • Nhận đơn thuốc từ bác , soạn thuốc theo yêu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. • Vệ sinh các dụng cụ, quầy tủ, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ

Giới thiệu, tư vấn bán thuốc cho khách hàng (Tại nhà thuốc)

• Nhận đơn thuốc từ bác , soạn thuốc theo yêu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. • Vệ sinh các dụng cụ, quầy tủ, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ tốt nghiệp cao đẳng , đại học chuyên ngành y trở lên

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

• Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu , Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài

• Khả năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 5TR-8TR(deal theo năng lực)+ phụ cấp ăn trưa . • Được hỗ trợ làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.

• Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

• Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn , có cơ hội thăng tiến

• Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...

• Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin