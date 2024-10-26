Tuyển Dược Sĩ thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 - 3A cụm tiểu thủ công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chuẩn bị hàng hóa và cấp phát cho các khoa phòng. Ghi chép sổ sách, quản lý chứng từ cấp phát. Kiểm nhập hàng, ghi chép và lưu trữ sổ sách, chứng từ đúng đủ theo đúng quy trình, quy định. Dán nhãn, sắp xếp, bảo quản, vệ sinh hàng hóa hàng ngày. Theo dõi, ghi chép nhiệt độ, độ ẩm tại nơi bảo quản thuốc hàng ngày. Kiểm tra lượng hàng tồn hàng ngày, dự trù bổ sung nếu cần, đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho công tác khám, chữa bệnh. Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt. Năng động, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao

Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 6.000.000 - 10.000.000 vnđ + thưởng kinh doanh hàng tháng (theo doanh thu chung của toàn viện) + các phụ cấp công việc: thu nhập xứng đáng năng lực

• Phụ cấp ăn trưa: 40K/ngày làm việc.

• Được tham gia các khóa đào tạo, được hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên.

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

• Khám sức khỏe định kì. Ưu đãi khám chữa bệnh tại Bệnh viện cho bản thân và gia đình.

• Được chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

• Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

• Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

• Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.

• Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

• Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

