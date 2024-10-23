Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
- Hà Nội: Toà nhà Nhất Nhất Pharma
- Số 20 lô 05 khu 4.1cc, Đ. Lê Văn Lương, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chủ động gọi điện tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu.
Tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài, giải đáp thắc mắc, tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc đồng hàng cùng khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi dùng sản qua các kênh chăm sóc của công ty (facebook, zalo)
Xây dựng quan hệ với khách hàng
Quản lý & theo dõi đơn hàng, thông tin & dữ liệu khách hàng
Chủ động gọi điện tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu.
Tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài, giải đáp thắc mắc, tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc đồng hàng cùng khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi dùng sản qua các kênh chăm sóc của công ty (facebook, zalo)
Xây dựng quan hệ với khách hàng
Quản lý & theo dõi đơn hàng, thông tin & dữ liệu khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành dược, y học cổ truyền hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan.
Yêu cầu có máy tính cá nhân.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo doanh số
Lương tháng 13, thâm niên, thưởng ngày lễ, Tết,...
Teabreak hàng tuần, Teambuilding
Các chế độ phúc lợi khác
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI