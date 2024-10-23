Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Nhất Nhất Pharma - Số 20 lô 05 khu 4.1cc, Đ. Lê Văn Lương, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chủ động gọi điện tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu. Tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài, giải đáp thắc mắc, tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng Chăm sóc đồng hàng cùng khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi dùng sản qua các kênh chăm sóc của công ty (facebook, zalo) Xây dựng quan hệ với khách hàng Quản lý & theo dõi đơn hàng, thông tin & dữ liệu khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành dược, y học cổ truyền hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan. Yêu cầu có máy tính cá nhân. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo doanh số Lương tháng 13, thâm niên, thưởng ngày lễ, Tết,... Teabreak hàng tuần, Teambuilding Các chế độ phúc lợi khác Môi trường làm việc trẻ trung năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin