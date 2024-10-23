Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Nhất Nhất Pharma

- Số 20 lô 05 khu 4.1cc, Đ. Lê Văn Lương, Hà Nội, Thanh Xuân

Chủ động gọi điện tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu. Tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài, giải đáp thắc mắc, tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng Chăm sóc đồng hàng cùng khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi dùng sản qua các kênh chăm sóc của công ty (facebook, zalo) Xây dựng quan hệ với khách hàng Quản lý & theo dõi đơn hàng, thông tin & dữ liệu khách hàng
Chủ động gọi điện tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu.
Tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài, giải đáp thắc mắc, tư vấn bệnh học và sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc đồng hàng cùng khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi dùng sản qua các kênh chăm sóc của công ty (facebook, zalo)
Xây dựng quan hệ với khách hàng
Quản lý & theo dõi đơn hàng, thông tin & dữ liệu khách hàng

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành dược, y học cổ truyền hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan. Yêu cầu có máy tính cá nhân. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành dược, y học cổ truyền hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan.
Yêu cầu có máy tính cá nhân.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo doanh số Lương tháng 13, thâm niên, thưởng ngày lễ, Tết,... Teabreak hàng tuần, Teambuilding Các chế độ phúc lợi khác Môi trường làm việc trẻ trung năng động, trẻ trung
Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo doanh số
Lương tháng 13, thâm niên, thưởng ngày lễ, Tết,...
Teabreak hàng tuần, Teambuilding
Các chế độ phúc lợi khác
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, trẻ trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, Lô 05 khu 4.1CC, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

