Tuyển Dược Sĩ thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Jamona Height, Tầng 3, 210 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Hỗ trợ qua điện thoại các khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, các trường hợp có độ khó cao. Trả lời các câu hỏi của khách hàng trên Website, Facebook của Nhà thuốc Long Châu. Tham gia cố vấn, đào tạo nhân viên sale online trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 đến 30. Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Dược trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không giọng địa phương. Yêu thích việc chăm sóc khách hàng. Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách. Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc. Có thể làm việc xoay ca: Ca 1: 8h00 – 15h00 | Ca 2: 15h00 – 22h00.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty. Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm. Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc. Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể... Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

