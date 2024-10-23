Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Mỹ ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn bán hàng

Chào đón và tìm hiểu thông tin nhu cầu của khách hàng

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của công ty

Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán và cảm ơn khách.

Ngoài tư vấn bán hàng, Dược Sỹ Bán Thuốc cũng cần thực hiện tốt những việc sau:

Nhận và kiểm kê hàng hoá.

Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng qui định theo quầy/tủ được phân công

Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc theo lịch phân công.

Triển khai công tác thị trường, Hỗ trợ khai trương

Thực hiện các công tác thị trường theo sự phân công của cấp trên

Thực hiện việc hỗ trợ khai trương khi có sự điều động

Được đào tạo liên tục về kiến thức và qui trình mới

Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, qui trình, qui định, chương trình của công ty ngoài giờ làm việc

Học hỏi các chương trình theo lộ trình đào tạo của Phòng đào tạo

Thực hiện nghiêm túc việc học và hoàn thành tốt các bài kiểm tra theo quy định

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 trở lên, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp từ Trung cấp Dược trở lên.

Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược

Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng

Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm.

Có thể làm việc theo Ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nếu Bạn chưa có kinh nghiệm sẽ có lộ trình đào tạo phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc phù hợp, linh động, đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, thăng tiến cùng với sự lớn mạnh của Công ty.

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn về mức thưởng bán hàng; Chính sách lương thưởng tương xứng với năng lực.

Được ký kết Hợp đồng và Tham gia đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

