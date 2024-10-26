Tuyển Editor thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N02 - T1, Khu đoàn ngoại giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Dựng các sản phẩm theo yêu cầu. Cụ thể:

Biên tập video sự kiện, film doanh nghiệp, tin, phóng sự & thực hiện hậu kỳ (dựng phim, cắt ghép, hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh, màu sắc, kỹ xảo, v.v...) Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo chủ đề được giao.

Biên tập và chỉnh sửa video phù hợp với các nền tảng Tiktok, Youtube, Facebook. Biết sử dụng các phần mềm/ hiệu ứng edit video tạo video thu hút.

Chủ động sáng tạo các nội dung video mới theo trend kênh trên nền tảng digital và định hướng của ekip.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về dựng Digital là một lợi thế. Thành thạo các phần mềm Premiere, Capcut, after effect... Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ Photoshop, Illustrator... Biết dựng các thể loại đa dạng như: Phim doanh nghiệp, short video (tiktok, youtube), video highlight. Luôn cập nhật xu hướng, sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa, chuyển động, cắt cảnh, bố cục. Có thẩm mỹ tốt, có đam mê với hoạt động truyền thông Có tư duy, sáng tạo tốt, bắt trend tốt, kỹ năng phát triển kênh social media Có kinh nghiệm edit tối thiểu 1-2 năm trở lên. Chịu được cường độ áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác Ứng viên vui lòng đính kèm sản phẩm/portfolio trong CV ứng tuyển

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 10 - 14triệu+/tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực. Nhuận bút dự án, tổng lương từ 16 - 20 tháng lương/năm Xét tăng lương theo lộ trình 6 tháng/lần đối với năm đầu tiên và 1 năm/lần từ năm thứ 2 trở đi; Thưởng thâm niên: 50 triệu đồng/ 5 năm; 100 triệu đồng/10 năm; Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật; Bảo hiểm sức khỏe UIC hàng năm; Các chế độ thưởng lễ tết theo quy định của Công ty; Ăn trưa: 50.000 VND/ ngày; Du lịch trong và ngoài nước hàng năm; Tham gia vào các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp; Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty; Được tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí cho nhân sự tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kĩ năng trong nước và nước ngoài. Đặc biệt nhân sự có cơ hội thực hiện các dự án ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.