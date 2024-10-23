Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Queen Pilates làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 Home Cỉty, 177 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay, Chụp ảnh phòng tập Fitness Quản lý và bảo quản thiết bị Làm việc chặt chẽ với đội ngũ marketing để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của từng chiến dịch. Đóng góp ý tưởng sáng tạo để cải thiện hình ảnh và video quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực chụp ảnh và quay video sản phẩm Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video như Adobe Photoshop, Capcut, Premiere, hoặc các phần mềm tương tự. Có kinh nghiệm chụp ảnh và quay video mảng Fitness là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Queen Pilates Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Mức lương cạnh tranh 10-15tr/ tháng theo năng lực và kinh nghiệm. Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi thêm kỹ năng mới. Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Tập luyện miễn phí tại Cở sở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Queen Pilates

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.