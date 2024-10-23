Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Queen Pilates làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Queen Pilates
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V2 Home Cỉty, 177 Trung Kính, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quay, Chụp ảnh phòng tập Fitness
Quản lý và bảo quản thiết bị
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ marketing để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của từng chiến dịch.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo để cải thiện hình ảnh và video quảng bá sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực chụp ảnh và quay video sản phẩm Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video như Adobe Photoshop, Capcut, Premiere, hoặc các phần mềm tương tự. Có kinh nghiệm chụp ảnh và quay video mảng Fitness là một lợi thế.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực chụp ảnh và quay video sản phẩm
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video như Adobe Photoshop, Capcut, Premiere, hoặc các phần mềm tương tự.
Có kinh nghiệm chụp ảnh và quay video mảng Fitness là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Queen Pilates Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Mức lương cạnh tranh 10-15tr/ tháng theo năng lực và kinh nghiệm. Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi thêm kỹ năng mới. Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Tập luyện miễn phí tại Cở sở
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Mức lương cạnh tranh 10-15tr/ tháng theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi thêm kỹ năng mới.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Tập luyện miễn phí tại Cở sở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Queen Pilates
