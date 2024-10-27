Tuyển Editor thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22/1C, đường 61, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Hiểu rõ kịch bản video và hiệu ứng dự kiến, thực hiện quay và dựng hình ảnh, video;

2. Sáng tạo, thể hiện đặc điểm sản phẩm của công ty thông qua góc quay chuyên nghiệp;

3. Xác định nội dung, hướng đi của video ngắn, nắm bắt tâm lý của khán giả;

4. Am hiểu ngành làm đẹp, kết hợp ý tưởng cá nhân để tạo nên nội dung sáng tạo;

5. Chịu trách nhiệm trực tiếp về số lượng video sản xuất, chất lượng video và tỉ lệ hoàn thành theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thạo các quy trình làm video ngắn, thành thạo sử dụng máy quay và phần mềm dựng hình;

2. Có khả năng nhận biết nhạy bén về thị trường video ngắn, thành thạo các cách chơi trên các nền tảng video ngắn như TikTok;

3. Có ý tưởng về lập kế hoạch và thực hiện nội dung video ngắn;

4. Kỹ năng giao tiếp tốt, tham gia cùng đội ngũ thảo luận hướng đi của video;

5. Tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VGA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: Lương cơ bản + Hoa hồng cao + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất.

2. Phúc lợi công ty: Mua bảo hiểm xã hội, quà vào ngày lễ, cũng như những bất ngờ nhỏ trong thời gian thường, tiệc sinh nhật.

3. Nghỉ phép: Nghỉ lễ, các sự kiện và hoạt động vào những ngày đặc biệt, nghỉ phép năm có lương;

4. Hoạt động văn hóa: Công ty tổ chức đào tạo hàng tháng và các hoạt động khuyến khích sống khỏe mạnh, làm việc vui vẻ;

5. Được đào tạo kiến thức chuyên môn, bao gồm đào tạo hướng dẫn cá nhân cho nhân viên mới, đào tạo cải tiến không định kỳ cho nhân viên cũ, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin