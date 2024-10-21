Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: CL13, khu đô thị Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video; Định hướng nội dung và hình ảnh trong video
- Biên tập, chỉnh sửa nội dung video; Thiết kế phần hình ảnh cho video
- Dựng các short video/long video cho phù hợp với nhiều nền tảng Social của Công ty
- Lên ý tưởng video/hình ảnh độc đáo phục vụ quảng bá cho sản phẩm của Công ty
- Setup - quay dựng, edit các video/TVC/ clip viral/thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cho các công việc của Công ty
- Các công việc liên quan được giao từ cấp trên
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video/hình ảnh Adobe Pr, Adobe AE, CapCut, PS, AI...
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng lên kịch bản cho video/hình ảnh
- Có năng khiếu quay/chụp là một lợi thế
- Biết thiết kế và thực hiện dựng các video 2D/3D motion/animation/editor là một lợi thế
- Khả năng tư duy hình ảnh tốt, tính sáng tạo cao, thẩm mỹ và có gu thiết kế
- Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trang bị máy móc làm việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động – thân thiện – trẻ trung.
- Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - tết đầy đủ theo quy định Công ty.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI