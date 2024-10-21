Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CL13, khu đô thị Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Đông

- Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video; Định hướng nội dung và hình ảnh trong video

- Biên tập, chỉnh sửa nội dung video; Thiết kế phần hình ảnh cho video

- Dựng các short video/long video cho phù hợp với nhiều nền tảng Social của Công ty

- Lên ý tưởng video/hình ảnh độc đáo phục vụ quảng bá cho sản phẩm của Công ty

- Setup - quay dựng, edit các video/TVC/ clip viral/thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cho các công việc của Công ty

- Các công việc liên quan được giao từ cấp trên

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế, dựng phim hoặc tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video/hình ảnh Adobe Pr, Adobe AE, CapCut, PS, AI...

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kỹ năng lên kịch bản cho video/hình ảnh

- Có năng khiếu quay/chụp là một lợi thế

- Biết thiết kế và thực hiện dựng các video 2D/3D motion/animation/editor là một lợi thế

- Khả năng tư duy hình ảnh tốt, tính sáng tạo cao, thẩm mỹ và có gu thiết kế

- Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ cấp: 12-16tr (Tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm) + Thưởng KPI.

- Được trang bị máy móc làm việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động – thân thiện – trẻ trung.

- Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - tết đầy đủ theo quy định Công ty.

- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI

