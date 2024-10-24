Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

o Thực hiện chụp ảnh và quay video cho các sự kiện, sản phẩm và hoạt động của Công ty.

o Lên kế hoạch và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

o Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và phần mềm hỗ trợ khi cần.

o Quản lý dữ liệu, hình ảnh Công ty, sản phẩm một cách khoa học.

o Lập kế hoạch, lên ý tưởng sản xuất, chỉnh sửa và biên tập video theo yêu cầu, bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh và phụ đề.

o Tạo ra các video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video sự kiện và các nội dung truyền thông khác.

o Đảm bảo nội dung video được hoàn thiện đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

o Phối hợp với Digital để tối ưu hóa hiển thị video trên các nền tảng khác nhau.

o Hỗ trợ tổ chức sự kiện của Công ty.

o Phụ trách kỹ thuật, setup các buổi livestream của Công ty.

o Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho quản lý.

o Thực hiện các công việc khác theo điều phối và phân công công việc từ Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

o Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.

o Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở các công ty về Mỹ phẩm/Dược mỹ phẩm/Thực phẩm chức năng.

o Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video (Adobe After Effects, Adobe Premiere...).

o Thành thạo các kỹ thuật quay phim và xử lý hậu kỳ tốt.

o Am hiểu các loại hình video và kỹ thuật xử lý hậu kỳ.

o Kiến thức tốt về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng.

o Có khiếu mỹ thuật tốt, có tính sáng tạo, tư duy logic và ý tưởng cao trong công việc.

o Kỹ năng lập kế hoạch.

o Kỹ năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi

o Mức lương từ 13-15 triệu

o Lương tháng 13

o Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

o Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT,

o Hỗ trợ tiền ăn trưa.

o Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng;

o Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm.

o Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.

o Khám sức khỏe định kỳ.

o Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng,...

o Được nghỉ 02 thứ 7 đầu tháng và các chủ nhật trong tháng.

o Tham gia BHXH & đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo bộ luật Lao động

o Môi trường làm việc trẻ, năng động, có khả năng phát triển chuyên môn và thỏa sức sáng tạo và thăng tiến lên các cấp quản lý.

o Đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trực tiếp khi tham gia công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

