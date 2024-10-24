Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hà Nội: Số 98 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

o Thực hiện chụp ảnh và quay video cho các sự kiện, sản phẩm và hoạt động của Công ty.
o Lên kế hoạch và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
o Sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và phần mềm hỗ trợ khi cần.
o Quản lý dữ liệu, hình ảnh Công ty, sản phẩm một cách khoa học.
o Lập kế hoạch, lên ý tưởng sản xuất, chỉnh sửa và biên tập video theo yêu cầu, bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh và phụ đề.
o Tạo ra các video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video sự kiện và các nội dung truyền thông khác.
o Đảm bảo nội dung video được hoàn thiện đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.
o Phối hợp với Digital để tối ưu hóa hiển thị video trên các nền tảng khác nhau.
o Hỗ trợ tổ chức sự kiện của Công ty.
o Phụ trách kỹ thuật, setup các buổi livestream của Công ty.
o Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho quản lý.
o Thực hiện các công việc khác theo điều phối và phân công công việc từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.
o Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở các công ty về Mỹ phẩm/Dược mỹ phẩm/Thực phẩm chức năng.
o Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video (Adobe After Effects, Adobe Premiere...).
o Thành thạo các kỹ thuật quay phim và xử lý hậu kỳ tốt.
o Am hiểu các loại hình video và kỹ thuật xử lý hậu kỳ.
o Kiến thức tốt về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng.
o Có khiếu mỹ thuật tốt, có tính sáng tạo, tư duy logic và ý tưởng cao trong công việc.
o Kỹ năng lập kế hoạch.
o Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

o Mức lương từ 13-15 triệu
o Lương tháng 13
o Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
o Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT,
o Hỗ trợ tiền ăn trưa.
o Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng;
o Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm.
o Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.
o Khám sức khỏe định kỳ.
o Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng,...
o Được nghỉ 02 thứ 7 đầu tháng và các chủ nhật trong tháng.
o Tham gia BHXH & đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo bộ luật Lao động
o Môi trường làm việc trẻ, năng động, có khả năng phát triển chuyên môn và thỏa sức sáng tạo và thăng tiến lên các cấp quản lý.
o Đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trực tiếp khi tham gia công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C16/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

