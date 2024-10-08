Tuyển Editor thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Pateur, phường Nguyên Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quay phim, chụp ảnh, thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty. Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook... Phối hợp các bộ phận chuyên môn lên ý tưởng, sản xuất các video phù hợp với xu hướng phát triển các kênh Social Media, sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty. Đảm bảo các sản phẩm ấn tượng, thu hút và sáng tạo; cập nhật xu hướng, tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao. Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Media / video editor. Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, TMĐT Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn tốt về ánh sáng, bố cục, sound effect Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, After Effect, Photoshop/AI, CapCut, Postcad Am hiểu về kỹ thuật chụp và quay dựng Video. Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả. Kết hợp chụp ảnh với AI (Stable Diffusion) Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ. Chủ động và biết sắp xếp trong công việc. Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, chịu được áp lực công việc, năng động và không ngại thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 13 - 18 triệu (thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm ). Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật. Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

