Tuyển Editor thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quý Kiên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Triển khai dựng các video ads, highligh, tổng hợp, TVC, clip Viral, tiktok, video/clip truyền thông cho các sản phẩm, sự kiện của phòng ban/công ty.

- Có tư duy logic về câu hình, bố cục hình ảnh, khả năng cảm nhạc tốt, có gu thẩm mỹ phối màu,

- Biết thiết kế cơ bản thumbnail, line text, ảnh diễn hoạt,...

- Phối hợp cùng biên tập/biên kịch đề xuất, triển khai các ý tưởng để tạo nên những video viral, quảng cáo/truyền thông hiệu quả

- Chủ động và luôn sáng tạo trong từng sản phẩm dựng để giúp cho những video được mới mẻ, thu hút người xem. - Có trách nhiệm trong việc lưu trữ các file dữ liệu.

- Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu của công việc

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 35. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về dựng phim

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như Premiere, after effect, photoshop và các phần mềm hỗ trợ khác phục vụ editor.

- Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, tư duy logic về hình ảnh và ý tưởng cao trong công việc, chịu khó tìm tòi, phát triển bản thân nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Có kiến thức, kinh nghiệm dựng mảng dịch vụ, video chạy quảng cáo

- Là người có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong nghành Thẩm mỹ, nha khoa, bệnh viện...

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên nghành kỹ thuật truyền hình, Thiết kế, Sân Khấu Điện Ảnh, Báo chí truyền hình....

Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10... Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Teambuilding 2 lần/năm Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty. Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội. Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm

Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10...

Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Teambuilding 2 lần/năm

Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty.

Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội.

Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.

Quyền lợi đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin