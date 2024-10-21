Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Duong so 2, KDT Van Phuc, Phuong Hiep Binh Phuoc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Dựng âm thanh SÁCH NÓI
• Xử lý âm thanh.
• Kể chuyện bằng âm thanh, đặt thính giả vào không gian chân thực nhất của sự việc bằng lời nói, tiếng động, bằng hiệu ứng và âm nhạc. Tạo cảm xúc cho người nghe theo ý đồ câu chuyện.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có kinh nghiệm biên tập, sản xuất âm thanh, hậu kỳ; Sáng tạo câu chuyện bằng âm thanh
• Đồng bộ hóa âm thanh với nội dung podcast
• Có cảm nhận tốt về tiếng động, âm nhạc
• Hiểu biết về kỹ thuật âm thanh, thiết bị âm thanh
• Có kỹ năng xử lý lỗi âm thanh
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa âm thanh
• Yêu thích podcast, sách nói có tìm hiểu các podcast, sách nói nước ngoài,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại Start-up trẻ trung năng động nhất
- Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn
- Thưởng tháng 13 - Thưởng theo hiệu quả công việc - Team building - Phụ cấp ăn trưa, đi lại, chỗ ở (Nam)
- BHXH
- Có các hoạt động, đào tạo phát triển kỹ năng - Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 124 đường số 2 KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

