Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận file truyện Webtoon dạng PSD kèm file dịch của các loại ngôn ngữ (Nhật, Anh, Đức, Tây Ban
Nha, Pháp,...).
- Nhận file mô tả, hướng dẫn, yêu cầu từ công ty mẹ (Hàn) hoặc công ty đối tác (Nhật).
- Thực hiện chỉnh sửa như thay text/SFX, redraw hình ảnh/bảng hiệu, căn chỉnh lề,... bằng
Photoshop.
- Chịu trách nhiệm về độ hoàn thiện của sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không ngại nội dung 18+, sắp xếp được thời gian làm việc full-time.
- Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop chỉnh sửa truyện tranh
- Có hứng thú/hiểu biết về webtoon, manga
- Biết dùng Excel/Google Sheets và Word/Google Docs cơ bản để theo dõi và cập nhật tiến độ công
việc
- Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, mắt thẩm mỹ tốt
- Nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động giao tiếp và đặt câu hỏi mỗi khi có thắc mắc
- Chịu áp lực tốt, và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
LƯƠNG - THƯỞNG
● Lương cạnh tranh, review lương mỗi năm một lần.
● Thưởng tháng 13 và thưởng performance mỗi năm
● Thưởng Nhân viên xuất sắc, Nhân viên tiến bộ mỗi năm
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
● Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.
● 15 ngày phép năm và Nghỉ lễ Giáng sinh, nghỉ 30 phút mỗi ngày (tối đa 03 ngày) vào chu kỳ kinh nguyệt
● Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI và khám sức khỏe định kỳ hằng năm
● Company trip, Gala Dinner cuối năm, mỗi tháng team hội họp đi ăn một lần.
● Quà vào những dịp đặc biệt, lễ tết và góc ăn vặt luôn đầy đủ thức ăn
● Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, đa quốc gia.
● Được tài trợ các khóa học cần thiết và hỗ trợ chi phí mua sách mỗi quý
● Được cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: F14, AP Tower, 518B Dien Bien Phu Street, Ward 21, Binh Thanh District, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

