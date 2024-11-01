Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Nhận file truyện Webtoon dạng PSD kèm file dịch của các loại ngôn ngữ (Nhật, Anh, Đức, Tây Ban

Nha, Pháp,...).

- Nhận file mô tả, hướng dẫn, yêu cầu từ công ty mẹ (Hàn) hoặc công ty đối tác (Nhật).

- Thực hiện chỉnh sửa như thay text/SFX, redraw hình ảnh/bảng hiệu, căn chỉnh lề,... bằng

Photoshop.

- Chịu trách nhiệm về độ hoàn thiện của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Không ngại nội dung 18+, sắp xếp được thời gian làm việc full-time.

- Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop chỉnh sửa truyện tranh

- Có hứng thú/hiểu biết về webtoon, manga

- Biết dùng Excel/Google Sheets và Word/Google Docs cơ bản để theo dõi và cập nhật tiến độ công

việc

- Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, mắt thẩm mỹ tốt

- Nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động giao tiếp và đặt câu hỏi mỗi khi có thắc mắc

- Chịu áp lực tốt, và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

LƯƠNG - THƯỞNG

● Lương cạnh tranh, review lương mỗi năm một lần.

● Thưởng tháng 13 và thưởng performance mỗi năm

● Thưởng Nhân viên xuất sắc, Nhân viên tiến bộ mỗi năm

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

● Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

● 15 ngày phép năm và Nghỉ lễ Giáng sinh, nghỉ 30 phút mỗi ngày (tối đa 03 ngày) vào chu kỳ kinh nguyệt

● Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI và khám sức khỏe định kỳ hằng năm

● Company trip, Gala Dinner cuối năm, mỗi tháng team hội họp đi ăn một lần.

● Quà vào những dịp đặc biệt, lễ tết và góc ăn vặt luôn đầy đủ thức ăn

● Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, đa quốc gia.

● Được tài trợ các khóa học cần thiết và hỗ trợ chi phí mua sách mỗi quý

● Được cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

