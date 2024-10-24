Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
- Hồ Chí Minh: 17
- 19 Đường số 8, KP4, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video.
Lên ý tưởng thiết kế poster, xây dựng fanpage.
Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh đăng tải.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất.
Cập nhật xu hướng và thị hiếu của khách hàng để tạo ra các nội dung video và đồ họa phù hợp và thu hút.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Capcut, DaVinci và biết kiến thức căn bản về Adobe After Effect; Adobe Audition
• Có tư duy truyền thông nhanh nhạy, sắc bén.
• Linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
• Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, có khả năng gắn bó lâu dài.
• Có kinh nghiệm trong ngành giải trí là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn
BHXH, BHTN, BHYT
Free coffee, snack
Cơ hội được học thêm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp và livestream
Môi trường nhịp độ nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
