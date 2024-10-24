Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 Đường số 8, KP4, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video. Lên ý tưởng thiết kế poster, xây dựng fanpage. Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh đăng tải. Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất. Cập nhật xu hướng và thị hiếu của khách hàng để tạo ra các nội dung video và đồ họa phù hợp và thu hút.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm quay chụp/ edit

• Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Capcut, DaVinci và biết kiến thức căn bản về Adobe After Effect; Adobe Audition

• Có tư duy truyền thông nhanh nhạy, sắc bén.

• Linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

• Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, có khả năng gắn bó lâu dài.

• Có kinh nghiệm trong ngành giải trí là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn BHXH, BHTN, BHYT Free coffee, snack Cơ hội được học thêm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp và livestream Môi trường nhịp độ nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT

