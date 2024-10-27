Tuyển Editor Video thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
- Hà Nội: Mai Dịch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia vào quá trình sản xuất video cho các dự án của công ty, bao gồm:
Cắt ghép, chỉnh sửa video theo kịch bản đã được duyệt.
Thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc nền, chữ, logo, ... vào video.
Xuất video theo các định dạng phù hợp với mục đích sử dụng.
Hỗ trợ các hoạt động sản xuất video khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.
Luôn cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực chỉnh sửa video.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về chỉnh sửa video.
Sử dụng thành thạo phần mềm Premiere Pro, Capcut.
Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về xử lý hình ảnh, âm thanh.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới hiệu quả.
Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8-10 + doanh thu từ video edit
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát cùng công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Môi trường gen Z trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
