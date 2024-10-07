Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Về SOLAZU:

SOLAZU

SOLAZU là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm, cung cấp các giải pháp CNTT sáng tạo và chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi đang tìm kiếm một Email Marketing Specialist tài năng để thúc đẩy chiến lược tiếp thị của công ty, tập trung vào thị trường B2B toàn cầu.

Mô tả công việc:

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Email Marketing để thu hút khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng hiện tại trong thị trường B2B quốc tế. Tạo và tối ưu nội dung email, đảm bảo tính sáng tạo, chuyên nghiệp và phù hợp với đối tượng khách hàng. Theo dõi và phân tích kết quả chiến dịch, đánh giá các chỉ số quan trọng như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, và tỷ lệ chuyển đổi. Quản lý và phân loại danh sách email, cá nhân hóa thông điệp gửi đến từng phân khúc khách hàng. Sử dụng các công cụ Email Marketing như MailChimp, HubSpot để tự động hóa và cá nhân hóa các chiến dịch.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Email Marketing để thu hút khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng hiện tại trong thị trường B2B quốc tế.

Tạo và tối ưu nội dung email, đảm bảo tính sáng tạo, chuyên nghiệp và phù hợp với đối tượng khách hàng.

Theo dõi và phân tích kết quả chiến dịch, đánh giá các chỉ số quan trọng như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, và tỷ lệ chuyển đổi.

Quản lý và phân loại danh sách email, cá nhân hóa thông điệp gửi đến từng phân khúc khách hàng.

Sử dụng các công cụ Email Marketing như MailChimp, HubSpot để tự động hóa và cá nhân hóa các chiến dịch.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Email Marketing, ưu tiên kinh nghiệm B2B quốc tế.

Kỹ năng:

Hiểu biết về các chiến lược Email Marketing. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ Email Marketing phổ biến. Kỹ năng phân tích và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên kết quả thực tế. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc tương tự.

Hiểu biết về các chiến lược Email Marketing.

Kinh nghiệm sử dụng các công cụ Email Marketing phổ biến.

Kỹ năng phân tích và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên kết quả thực tế.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc tương tự.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty marketing agency hoặc lĩnh vực IT.

Ưu tiên:

Tại Công ty Cổ phần Solazu Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương cạnh tranh: Gói lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và hiệu suất làm việc. Phát triển chuyên môn: Cơ hội học hỏi liên tục thông qua các hội thảo, khóa đào tạo, và hội nghị. Cân bằng công việc và cuộc sống: Thời gian làm việc linh hoạt và có thể làm việc từ xa để hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hoạt động nhóm và sự kiện công ty: Thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, dã ngoại và sự kiện xã hội nhằm xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Lương cạnh tranh: Gói lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và hiệu suất làm việc.

Phát triển chuyên môn: Cơ hội học hỏi liên tục thông qua các hội thảo, khóa đào tạo, và hội nghị.

Cân bằng công việc và cuộc sống: Thời gian làm việc linh hoạt và có thể làm việc từ xa để hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hoạt động nhóm và sự kiện công ty: Thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, dã ngoại và sự kiện xã hội nhằm xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Địa điểm:

Giờ làm việc: 9:00 đến 18:00, linh hoạt giờ checkin/checkout (Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Giờ làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Solazu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin