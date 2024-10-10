Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG - E-GEN TALENT TRAINEE PROGRAM 2024

E-GEN TALENT TRAINEE PROGRAM (SS2) - chương trình “Ươm mầm Thực tập sinh tài năng” tại Elcom đã trở lại với mùa thứ 2 với nhiều diện mạo mới. Đây là nơi trao quyền để bạn khám phá, thể hiện và khẳng định tài năng của bản thân, màu sắc riêng của chính mình. Nơi khơi dậy sức sáng tạo của một thế hệ trẻ, đầy tràn nhiệt huyết và dám dấn thân với những "bài toán khó" để góp mình vào sứ mệnh mang công nghệ kiến tạo cuộc sống thông minh hơn, nhân văn hơn cho người Việt.

Được lựa chọn bởi “E-gen Talent Trainee Program”, Các bạn sẽ được tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án công nghệ mới thuộc các lĩnh vực chiến lược của Elcom, đồng thời sẽ được đào tạo để phát triển kỹ năng chuyên môn giúp thực hiện các mục tiêu phát triển của cá nhân. Sau thời gian tham gia chương trình, các bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Elcom - Top 10 DN Công nghệ thông tin uy tín hàng đầu Việt Nam, với mức đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Hành trình của các bạn tại "E-Gen Talent Trainee Program 2024" có gì?

Chương trình đào tạo bài bản, hướng dẫn 1:1 và được review định kỳ, được dẫn dắt và định hướng bởi các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại Elcom; được đào tạo về cả soft skills và technical skills Các bài toán/dự án thực tế sẽ được Người hướng dẫn giao trực tiếp đến các E-Genee, thành lập team dự án nghiên cứu và phát triển tính năng cho các sản phẩm công nghệ lõi AIOT, ứng dụng trong các lĩnh vực Giao thông thông minh, An ninh quốc phòng,.. E-Genee có cơ hội trở thành CTO của chính sản phẩm/dự án mà mình phát triển. Các E-Genee có thành tích tốt sẽ được ghi nhận và có chính sách thưởng hấp dẫn. Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt (kể cả bạn chưa tốt nghiệp) Thưởng thức bữa trưa siêu chất lượng được free hoàn toàn tại canteen Elcom và cơ hội trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ tiện ích tại Elcom Building, tham gia giao lưu CLB, các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức.

Chương trình đào tạo bài bản, hướng dẫn 1:1 và được review định kỳ, được dẫn dắt và định hướng bởi các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại Elcom; được đào tạo về cả soft skills và technical skills

Các bài toán/dự án thực tế sẽ được Người hướng dẫn giao trực tiếp đến các E-Genee, thành lập team dự án nghiên cứu và phát triển tính năng cho các sản phẩm công nghệ lõi AIOT, ứng dụng trong các lĩnh vực Giao thông thông minh, An ninh quốc phòng,..

E-Genee có cơ hội trở thành CTO của chính sản phẩm/dự án mà mình phát triển.

Các E-Genee có thành tích tốt sẽ được ghi nhận và có chính sách thưởng hấp dẫn. Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt (kể cả bạn chưa tốt nghiệp)

Thưởng thức bữa trưa siêu chất lượng được free hoàn toàn tại canteen Elcom và cơ hội trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ tiện ích tại Elcom Building, tham gia giao lưu CLB, các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức.

Nắm chắc kiến thức nền tảng về phát triển ứng dụng xử lý đa luồng, song song trên nền tảng nhúng Nắm vững C/C++, Python, triển khai với RTOS, Linux Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động, điều khiển robot Có khả năng tự nghiên cứu & phát triển các giải pháp mới mang tính xu hướng và tối ưu. Techlead các dự án quy mô vừa, nhỏ và tăng dần Trở thành một kỹ sư toàn diện cả chuyên môn & kỹ năng mềm

Nắm chắc kiến thức nền tảng về phát triển ứng dụng xử lý đa luồng, song song trên nền tảng nhúng

Nắm vững C/C++, Python, triển khai với RTOS, Linux

Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động, điều khiển robot

Có khả năng tự nghiên cứu & phát triển các giải pháp mới mang tính xu hướng và tối ưu.

Techlead các dự án quy mô vừa, nhỏ và tăng dần

Trở thành một kỹ sư toàn diện cả chuyên môn & kỹ năng mềm

Sinh viên năm cuối đại học các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Tự động hóa,... Có khả năng làm việc fulltime hoặc parttime tối thiểu 70% số buổi/tuần Điểm trung bình tích lũy từ 3.2/4.0 trở lên Ưu tiên các bạn có các dự án cá nhân, giải thưởng hoặc từng tham gia các cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo Tiếng Anh khá, tương đương TOEIC từ 500 trở lên Sẵn sàng học hỏi, kiên trì và không ngại khó, yêu thích và tìm tòi công nghệ

Sinh viên năm cuối đại học các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Tự động hóa,...

Có khả năng làm việc fulltime hoặc parttime tối thiểu 70% số buổi/tuần

Điểm trung bình tích lũy từ 3.2/4.0 trở lên

Ưu tiên các bạn có các dự án cá nhân, giải thưởng hoặc từng tham gia các cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo

Tiếng Anh khá, tương đương TOEIC từ 500 trở lên

Sẵn sàng học hỏi, kiên trì và không ngại khó, yêu thích và tìm tòi công nghệ

Vòng 1: CV Screening

Vòng 2: Kiểm tra năng lực + phỏng vấn chuyên môn

Lưu ý: Chương trình sẽ liên tục tổ chức phỏng vấn ngay khi mở tuyển và có thể đóng đơn trước thời hạn khi đã tuyển dụng đủ ứng viên phù hợp

