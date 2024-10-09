Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

+Xác định/triển khai các công cụ và quy trình nhằm tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình phát triển, xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm

+Đảm bảo quá trình tích hợp ổn định và luân chuyển liên tục giữa các dự án một cách thống nhất

+Hỗ trợ thiết kế và phát triển các hệ thống có tính linh hoạt, bảo mật, mở rộng hỗ trợ ở các nền tảng khác

+Hỗ trợ quy trình, tự động hóa việc triển khai và khôi phục cơ sở hạ tầng cho tất cả các nội dung đã phát triển

+Phối hợp cùng đội ngũ phát triển trong việc quản lý và điều tra các sự cố, lỗi phát sinh

+Chủ động quản lý mọi rủi ro đối với môi trường production

+Đề xuất những cải tiến đối với chu trình thiết kế và phát triển để cải thiện khả năng hỗ trợ của hệ thống

+Quản lý và bảo trì các dịch vụ trên nền tảng cloud AWS và GCP.

+Quản lý và bảo trì các dịch vụ nội bộ lẫn bên thứ ba: tổng đài ảo, LDAP, Cloudflare, Atlassian, iRedmail, Rancher (K3S), VMware, Windows Server 2016, Radius Server, Jenkins, Gitlab, Harbor, Docker services ...

+Quản lý và bảo trì các hệ thống vật lý của Công ty như: Network (router, switch, VPN site-2-site, Synology NAS, OpenVPN) , DGX, on-prem server, tài sản thiết bị, ...

+ Các công việc khác do Trưởng phòng/ Bộ phận yêu cầu

Must have:

+Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm Devops hoặc Cloud Engineer. +Có kiến thức vững chắc về các dịch vụ Amazon AWS. Điểm cộng nếu có các chứng chỉ AWS hoặc GCP. +Có nhiều kinh nghiệm và vững kiến thức về Containerize Orchestration, cụ thể với Docker và nền tảng Kubernetes như AWS EKS, K3S, GKE. +Có kinh nghiệm làm việc với IaC (TerraForm, Ansible). +Có nhiều kinh nghiệm về cấu trúc triển khai microservices. +Thuần thực và có kiến thức sâu rộng về triển khai hệ thống tự động CI/CD và có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Jenkins, GitlabCI, Github Actions. +Có kinh nghiệm sâu rộng về Nginx Web Server (hoặc Apache). +Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux (Ubuntu, Alpine, Debian, ...). +Có kinh nghiệm với Bash scripting để xử lý tác vụ automation. +Có kinh nghiệm quản lý thao tác VMware (VsPhere, VsExsi) và Proxmox +Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum. +Thuần thục sử dụng các hệ thống quản lý mã nguồn (Git, Gitlab, Github). +Có kinh nghiệm quản lý công việc trên Trello, Jira và Redmine. +Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tốt và giao tiếp cơ bản. +Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng loại tốt trở lên.

Nice to have:

+Mindset tốt về DevOps và có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, phân tích độ phức tạp và thiết kế hệ thống. +Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển. +Có thể làm việc độc lập. +Có kiến thức hoặc chứng chỉ ISO27001 +Có kiến thức về An ninh thông tin và có làm việc với công cụ như OWASP ZAP, AppScan

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng các dịp lễ lớn của quốc gia, thưởng thành tích làm việc xuất sắc,..

- Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Các hoạt động teambuilding quý, các sự kiện chung của công ty.

- Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.

- Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.

- Được hướng dẫn tận tình, tạo nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc.

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong bán kính 2km.

- Hỗ trợ chi phí gửi xe và các tiện ích khác.

