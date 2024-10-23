Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

IT phần mềm

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Pasteur, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh, Quận 1

Bảo trì và giám sát hệ thống: Chịu trách nhiệm cho công tác bảo trì hàng ngày của hệ thống hiện tại của công ty, bao gồm server, database, thiết bị mạng, v.v. Giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống, đảm bảo tính khả dụng và ổn định cao. Tối ưu hiệu suất: Thực hiện phân tích hiệu suất định kỳ cho hệ thống, xác định các vấn đề về hiếu suất và thực hiện các biện pháp tối ưu hóa nhằm cải thiện tốc độ phản hồi và khả năng xử lý. Xử lý sự cố: Nhanh chóng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong môi trường sản xuất, đảm bảo tính liên tục của hoạt động. Kiểm tra tự động: Thiết kế và triển khai test automation famework, viết Testing script, thực hiện kiểm tra chức năng, Stress testing, kiểm tra khả năng tương thích compatibility testing, v.v., đảm bảo chất lượng sản phẩm. Viết tài liệu: Ghi chép quy trình vận hành và kế hoạch kỹ thuật, biên soạn tài liệu liên quan để hỗ trợ hợp tác nhóm và chia sẻ kiến thức. Hợp tác dự án: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác, tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai dự án mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và lời khuyên từ góc độ vận hành. An ninh hệ thống: Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hệ thống, thực hiện đánh giá an ninh định kỳ và quét lỗ hổng. Cấu hình tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) để ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại. An toàn dữ liệu: Xây dựng và thực hiện chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu, đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu. Quản lý quyền truy cập người dùng, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bị truy cập trái phép. Kiểm toán tuân thủ Compliance Audit: Tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành liên quan, thực hiện kiểm toán an ninh định kỳ và kiểm tra tuân thủ. Phản ứng khẩn cấp: Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp để đối phó với các sự kiện an ninh bất ngờ, kịp thời thực hiện biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Đào tạo và hỗ trợ: Đào tạo nhân viên nội bộ về nhận thức an ninh, nâng cao mức độ an toàn tổng thể. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các thành viên trong nhóm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh. Liên lạc mạng từ xa: Giải quyết vấn đề liên lạc mạng giữa công ty tại Hồ Chí Minh và Thượng Hải, xây dựng mạng VPN riêng để đảm bảo an toàn và tin cậy trong việc truyền tải dữ liệu giữa hai địa điểm.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính hoặc chuyên ngành liên quan;
Ít nhất ba năm kinh nghiệm vận hành web/APP, thành thạo Linux;
Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình (như Python, Shell, Java, PHP), có khả năng viết Testing script tốt;
Có kiến thức cơ bản về các cơ sở dữ liệu phổ biến (MySQL, MongoDB, Redis) và có khả năng thực hiện các thao tác và tối ưu hóa cơ bản;
Ưu tiên ứng viên thành thạo Docker, Kubernetes, biết tiếng Trung;
Thành thạo quy trình đăng ký tài khoản nhà phát triển trên App Store và Google Play cũng như quy trình đưa ứng dụng lên nền tảng;
Có khả năng giao tiếp tốt và tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Mức lương từ 12.000.000 - 25.000.000/ tháng ( Thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm).
- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.
- Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

