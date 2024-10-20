Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

GIỚI THIỆU CHUNG:

VinBigdata

Công ty cổ phần VinBigdata được thành lập theo định hướng trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu Việt Nam của Vingroup. Với lợi thế đặc biệt về hạ tầng dữ liệu lớn, VinBigdata cung cấp các sản phẩm, giải pháp tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả vận hành, kinh doanh và gia tăng trải nghiệm người dùng cuối.

Là một công ty trẻ trung và đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, VinBigdata luôn chào đón những tài năng gia nhập công ty để cùng thực hiện mục tiêu “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt”.

Chúng tôi đề cao và tìm kiếm các nhân sự có tinh thần sáng tạo, đam mê tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới giúp người Việt Nam có cuộc sống tiện lợi, văn minh và lành mạnh hơn, sẵn sàng thử thách bản thân, học hỏi và chịu được áp lực lớn trong công việc.

Về phòng ban chuyên môn:

Khối Công nghệ trợ lý ảo nghiên cứu và ứng dụng các bài toán trí tuệ nhân tạo trong xử lý tiếng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng nên các giải pháp Trợ lý ảo cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Hai sản phẩm tiêu biểu của Khối là Vivi – trợ lý ảo toàn diện cho người Việt đã và đang hoạt động trên toàn bộ các sản phẩm xe điện của VinFast; và Vinbase – nền tảng trợ lý ảo đa nhận thức toàn diện, là nền tảng giúp phát triển Vivi và các trợ lý ảo khác hoạt động trên các hệ thống trả lời và nhắn tin tự động thông minh.

Phòng phát triển nền tảng gồm các kỹ sư trẻ tài năng cung cấp nguồn động lực và năng lượng mạnh mẽ cho việc phát triển Vivi và các sản phẩm trong hệ sinh thái Vinbase.

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ NÀY:

Phối hợp cùng các chuyên gia xử lý tiếng nói và ngôn ngữ với mục đích làm chủ công nghệ và phát triển thành công ứng dụng Trợ lý ảo trên nền tảng automotive/mobile, góp phần mang đến sản phẩm ưu việt và khác biệt tới người dùng. Phối hợp với Techlead đề xuất giải pháp, triển khai công việc với nhóm phát triển gồm 5-10 kỹ sư phần mềm.

Phối hợp cùng các chuyên gia xử lý tiếng nói và ngôn ngữ với mục đích làm chủ công nghệ và phát triển thành công ứng dụng Trợ lý ảo trên nền tảng automotive/mobile, góp phần mang đến sản phẩm ưu việt và khác biệt tới người dùng.

Phối hợp với Techlead đề xuất giải pháp, triển khai công việc với nhóm phát triển gồm 5-10 kỹ sư phần mềm.

TRÁCH NHIỆM:

Nghiên cứu giải pháp, phối hợp với nhóm phát triển để xây dựng sản phẩm Trợ lý ảo trên nền tảng mobile/automotive. Phối hợp với các nhóm nghiên cứu để tích hợp các công nghệ lõi ASR/TTS/NLU vào ứng dụng. Đánh giá bài toán, đề xuất giải pháp và triển khai công việc cùng với nhóm. Tối ưu các ứng dụng hiện có nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Phối hợp với đối tác triển khai sản phẩm lên môi trường thực tế. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Học vấn:

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương.

Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng liên quan đến lập trình mobile native(Android/iOS). Có kiến thức vững chắc về OOP, SOLID, Design Patterns, Có kinh nghiệm về Clean Architecture, MVVM Thành thạo sử dụng các thư viện phổ biến trong lập trình mobile. Có kinh nghiệm xử lí multi-threading, tối ưu performance, xử lí memory leak, networking, database. Có kinh nghiệm viết Unit Test, sử dụng Firebase, có hiểu biết về AIDL. Kinh nghiệm sử dụng Git

Kỹ năng:

Kỹ năng mềm: Kỹ năng phối hợp nhóm hiệu quả. Chủ động làm việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập. Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả. Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng máy tính: Sử dụng Linux, Windows, MacOS, Word, Excel Ngoại ngữ: Khá

Điểm cộng/Ưu tiên các ứng viên:

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android automotive, phát triển SDK. Có kinh nghiệm phát triển đầy đủ vòng đời của ứng dụng. Có kinh nghiệm về Automation Test, CI/CD. Có hiểu biết về hoạt động của Trợ lý ảo giọng nói, tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Có kinh nghiệm tham gia dự án triển khai theo Agile Scrum/Kanban.

Tại Công ty Cổ phần VinBigData Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội

Thời gian làm việc: 40 giờ/ tuần (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu)

Phúc lợi:

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN) và được Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe cá nhân theo cấp bậc vị trí, khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện và Trung tâm khám sức khỏe uy tín trên toàn quốc. Được hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ như: Ưu đãi học phí (Vinschool), khám chữa bệnh (Vinmec), nghỉ dưỡng (Vinpearl), mua xe (VinFast), ... theo chế độ của Tập đoàn. 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật. Được cấp máy tính xách tay, trang thiết bị làm việc khác phù hợp với yêu cầu công việc Phụ cấp ăn trưa hàng tháng. Canteen rộng rãi, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng, các loại trà và cà phê hạt được bổ sung hàng ngày. Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV. Tham gia các hoạt động nội bộ, hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ dẫn đầu về AI, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và Việt Nam như: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc), Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia, ... Được xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân. Được tài trợ các khóa học miễn phí trên Coursera, tham gia các khóa học chuyên môn, kỹ năng mềm, quản lý,... phù hợp với yêu cầu công việc và nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân. Được hỗ trợ một phần chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc.

Môi trường làm việc:

Văn phòng hiện đại, tiện nghi, trẻ trung và chuyên nghiệp. Tham gia không giới hạn các câu lạc bộ: cộng đồng đọc sách, CLB cầu lông, bóng bàn, bóng đá (công ty hỗ trợ một phần chi phí cho các hoạt động của CLB). Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích CBNV đóng góp ý kiến, sáng kiến, ý tưởng.

