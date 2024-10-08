Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa Nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch và cách thức thực hiện mục tiêu cho từng event của dự án trong chuỗi giải chạy VnExpress Marathon - Đảm bảo KPI (Doanh thu) của từng sự kiện - Thống nhất phương án tổ chức với khách hàng/trưởng bộ phận cấp trên. - Đảm bảo chất lượng nội dung chương trình. Tối ưu hoá nhân sự cho từng event. Triển khai vận hành, giám sát hoạt động từng event phụ trách - Giao đầu việc và nghiệm thu các hạng mục trong event (nội dung, thiết kế, truyền thông...) từ các bộ phận khác trong phòng event cũng như trong công ty và toà soạn. - Trực tiếp quản lý/điều phối/triển khai dự án mình phụ trách, kết hợp với các phòng ban khác cùng thực hiện một cách tốt nhất. - Tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các nhà cung cấp chất lượng tốt nhất phù hợp với từng loại sự kiện diễn ra. Báo cáo - Có trách nhiệm gửi báo cáo tổng kết cho khách hàng/trưởng bộ phận. Bảo vệ phương án điều chỉnh KPI nếu cần. - Phản hồi, đánh giá hiệu quả phối hợp của các phòng ban liên quan. - Thực hiện các công việc khác được trưởng bộ phận, ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông, Báo chí, Tổ chức sự kiện hoặc tương tự Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thể thao, quy mô lớn Khả năng sử dụng tiếng anh lưu loát Có khả năng xử lý các tình huống và vấn đề phát sinh. Có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp và thuyết trình Nhanh nhẹn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất. Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 – 17 tháng/năm) Thưởng tháng 13 Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng) Thưởng theo hiệu quả công việc Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm) Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 - 1,5 triệu/tháng). Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của. Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng Các hoạt động ngoại khóa công đoàn, Teambuilding. Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

