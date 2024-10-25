Tuyển Event thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Event thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Vsmart Group - Doanh nghiệp hoạt động 20 năm trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, event...tuyển dụng Chuyên viên Thực hiện sự kiện ( Event Operation) với những công việc chính:
Chuyên viên Thực hiện sự kiện ( Event Operation)
Tham gia xây dựng IC một cách chính xác và khoa học căn cứ theo yêu cầu thực hiện từ phòng Kinh doanh chuyển giao. Thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng dự án (căn cứ theo mức độ hài lòng của khách hàng và số lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện) và chi phí thực hiện (căn cứ theo mức độ vượt/không vượt/không sử dụng hết/ ngân sách BOD phê duyệt). Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án cho khách hàng một cách nhanh gọn, chính xác và hợp lý. Thực hiện các thủ tục tạm ứng, quyết toán tạm ứng, thanh toán; và hoàn tất thủ tục nghiệm thu bằng hình ảnh. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Tham gia xây dựng IC một cách chính xác và khoa học căn cứ theo yêu cầu thực hiện từ phòng Kinh doanh chuyển giao.
Thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng dự án (căn cứ theo mức độ hài lòng của khách hàng và số lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện) và chi phí thực hiện (căn cứ theo mức độ vượt/không vượt/không sử dụng hết/ ngân sách BOD phê duyệt).
Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án cho khách hàng một cách nhanh gọn, chính xác và hợp lý.
Thực hiện các thủ tục tạm ứng, quyết toán tạm ứng, thanh toán; và hoàn tất thủ tục nghiệm thu bằng hình ảnh.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có kỹ năng thương lượng, đàm phán Thành thạo tin học văn phòng Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kiến thức chuyên môn về tổ chức sự kiện, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện. Năng động, nhạy bén; Có tinh thần trách nhiệm;
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có kỹ năng thương lượng, đàm phán
Thành thạo tin học văn phòng
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên môn về tổ chức sự kiện, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện.
Năng động, nhạy bén; Có tinh thần trách nhiệm;

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000-14.000.000/tháng Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VNĐ/ngày Thời gian Làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2-6, sáng thứ 7 làm ol tại nhà. Nghỉ chiều T7, CN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở. Được đào tạo, phát triển các kỹ năng phục vụ công việc. Đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty. Du lịch, team building 2-3 lần mỗi năm...
Thu nhập từ 10.000.000-14.000.000/tháng
Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VNĐ/ngày
Thời gian Làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2-6, sáng thứ 7 làm ol tại nhà. Nghỉ chiều T7, CN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Được đào tạo, phát triển các kỹ năng phục vụ công việc.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Du lịch, team building 2-3 lần mỗi năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

