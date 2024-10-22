Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 337/2/12 Bình Lợi, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Tiếp nhận yêu cầu, triển khai và vận hành các sự kiện.
- Quản lý xuất nhập kho vật dụng.
- Lên checklist, kiểm tra vật dụng, sản xuất vật dụng.
- Phân công vai trò, nhiệm vụ, thời gian làm việc của nhân sự.
- Điều phối hỗ trợ hậu cần sân khấu.
- Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực tổ chức sự kiện & teambuilding
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
- Tư duy nhạy bén, đam mê công việc lĩnh vực sự kiện - du lịch
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc là lợi thế
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm MC hoạt náo
Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo dự án
Chế độ công tác phí khi đi thực hiện chương trình
Thưởng cuối năm & thưởng cống hiến lâu dài
Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi đầy đủ
Mỗi năm 1 kỳ Company Trip nước ngoài và 1 chuyến Teambuilding trong nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT
