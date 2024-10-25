Tuyển Event thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 337/2/12 Bình Lợi, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận yêu cầu, triển khai và vận hành các sự kiện.

- Quản lý xuất nhập kho vật dụng.

- Lên checklist, kiểm tra vật dụng, sản xuất vật dụng.

- Phân công vai trò, nhiệm vụ, thời gian làm việc của nhân sự.

- Điều phối hỗ trợ hậu cần sân khấu.

- Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực tổ chức sự kiện & teambuilding

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm

- Tư duy nhạy bén, đam mê công việc lĩnh vực sự kiện - du lịch

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc là lợi thế

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm MC hoạt náo

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo dự án

Chế độ công tác phí khi đi thực hiện chương trình

Thưởng cuối năm & thưởng cống hiến lâu dài

Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi đầy đủ

Mỗi năm 1 kỳ Company Trip nước ngoài và 1 chuyến Teambuilding trong nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.