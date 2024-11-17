Tuyển F&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển F&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tòa nhà INCO 515.9 – đường Lê Hoàn, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nghiệp vụ xây dựng tài liệu vận hành
Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ từng vị trí, định biên nhân sự bộ phận F&B theo mục tiêu Khách sạn
Xây dựng quy chế, chính sách để đảm bảo kiểm soát bộ phận F&B
Lập kế hoạch quản lý các mục tiêu KPOs, KPIs và triển khai mục tiêu xuống đội ngũ, để đo lường đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận F&B
Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn thuộc bộ phận F&B
Xây dựng và quản lý ngân sách bộ phận F&B
2. Nghiệp vụ quản lý vận hành bộ phận
Phân công công việc cho từng vị trí nhân viên cấp trực tiếp trong bộ phận F&B.
Theo dõi, giám sát và kiểm tra tiến độ công việc của từng vị trí cấp trực tiếp để đánh giá hiệu quả công việc bộ phận F&B
Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy định, hướng dẫn của nhân viên trong bộ phận F&B đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng phục vụ cũng như chất lượng vệ sinh của khách sạn
Đề xuất sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ tại bộ phận đảm bảo hoạt động phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp
Tổ chức việc thực hiện các kế hoạch đã được ban giám đốc phê duyệt
Điều phối và phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng giữa bộ phận Bếp trong việc đáp ứng các yêu cầu phục vụ của khách hàng.
Đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời, hiệu quả ở tất cả các khâu phục vụ từ món ăn, thức uống cho đến tổ chức sự kiện, hội nghị.
Phản ứng và xử lý kịp thời với các tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ẩm thực tại khách sạn
3. Nghiệp vụ quản lý Nhân sự
Đề xuất và phối hợp tuyển dụng nhân sự theo định biên của bộ phận F&B
Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên mới và nhân viên thâm niên thuộc bộ phận F&B
Giám sát & thúc đẩy các nhân viên hướng tới mục tiêu chung của Khách sạn
Định hướng sự phát triển cho nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận
Đề xuất cơ chế lương, thưởng cho nhân viên thuộc bộ phận F&B
4. Nghiệp vụ phát triển doanh thu
Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch quảng bá và tiếp thị các dịch vụ F&B của khách sạn
Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh trong các chiến dịch khuyến mãi, đảm bảo chiến dịch được hoàn thành với kết quả tốt nhất
Trực tiếp đàm phán với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại khách sạn và ký hợp đồng với họ.
Phối hợp với bộ phận sale chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của khách sạn
Tiếp nhận và có mặt kịp thời giải quyết mọi yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo hướng tích cực
Nhìn nhận được khuynh hướng phát triển chung của ngành và đề xuất cải tiến phù hợp với hoạt động của bộ phận
5. Nghiệp vụ quản lý tài sản, hàng hóa bộ phận F&B
Theo dõi việc mua hàng hóa đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng và quản lý tồn kho. Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng các loại hàng hóa sao cho hợp lý và đúng quy định với bảng định lượng của từng món với từng suất ăn
Theo dõi và quản lý việc sử dụng các tài sản, máy móc phục vụ cho công việc của bộ phận F&B.
6. Các công việc khác theo yêu cầu của QLKS

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên môn về ẩm thực, nhà hàng khách sạn. Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Am hiểu về Khách Hàng, thị trường ngành Khách sạn du lịch; Nhạy cảm với xu thế của Khách hàng, thị trường
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Khách sạn từ 3 sao trở lên tối thiểu 2 năm.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Khách sạn từ 3 sao trở lên tối thiểu 2 năm
Các kỹ năng cần có: Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng tổ chức và triển khai thực hiện công việc, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng dẫn dắt và đào tạo đội ngũ, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đàm phán cấp cao, Kỹ năng báo cáo
Kỹ năng lập kế hoạch,
Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng dẫn dắt và đào tạo đội ngũ, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đàm phán cấp cao, Kỹ năng báo cáo

Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 (cạnh tranh theo năng lực)
Môi trường làm việc sạch sẽ
Làm việc tại khách sạn hàng đầu tại Hà Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Các chế độ, phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà INCO 515.9, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-f-b-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job251066
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Giám Sát Ca thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Giám Sát Ca thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FUGI
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FUGI
Hạn nộp: 27/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BC CONCEPT
Tuyển Chef thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN BC CONCEPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm W.I.N Career
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam
W.I.N Career
Hạn nộp: 08/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Tuyển F&B Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Tuyển Sales Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ChefDzung
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ChefDzung
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Giám Sát Ca thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Giám Sát Ca thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FUGI
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FUGI
Hạn nộp: 27/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BC CONCEPT
Tuyển Chef thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN BC CONCEPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm W.I.N Career
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam
W.I.N Career
Hạn nộp: 08/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Tuyển F&B Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Tuyển Sales Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ChefDzung
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ChefDzung
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất