Tuyển F&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tòa nhà INCO 515.9 – đường Lê Hoàn, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc

1. Nghiệp vụ xây dựng tài liệu vận hành

Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ từng vị trí, định biên nhân sự bộ phận F&B theo mục tiêu Khách sạn

Xây dựng quy chế, chính sách để đảm bảo kiểm soát bộ phận F&B

Lập kế hoạch quản lý các mục tiêu KPOs, KPIs và triển khai mục tiêu xuống đội ngũ, để đo lường đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận F&B

Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn thuộc bộ phận F&B

Xây dựng và quản lý ngân sách bộ phận F&B

2. Nghiệp vụ quản lý vận hành bộ phận

Phân công công việc cho từng vị trí nhân viên cấp trực tiếp trong bộ phận F&B.

Theo dõi, giám sát và kiểm tra tiến độ công việc của từng vị trí cấp trực tiếp để đánh giá hiệu quả công việc bộ phận F&B

Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy định, hướng dẫn của nhân viên trong bộ phận F&B đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng phục vụ cũng như chất lượng vệ sinh của khách sạn

Đề xuất sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ tại bộ phận đảm bảo hoạt động phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp

Tổ chức việc thực hiện các kế hoạch đã được ban giám đốc phê duyệt

Điều phối và phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng giữa bộ phận Bếp trong việc đáp ứng các yêu cầu phục vụ của khách hàng.

Đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời, hiệu quả ở tất cả các khâu phục vụ từ món ăn, thức uống cho đến tổ chức sự kiện, hội nghị.

Phản ứng và xử lý kịp thời với các tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ẩm thực tại khách sạn

3. Nghiệp vụ quản lý Nhân sự

Đề xuất và phối hợp tuyển dụng nhân sự theo định biên của bộ phận F&B

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên mới và nhân viên thâm niên thuộc bộ phận F&B

Giám sát & thúc đẩy các nhân viên hướng tới mục tiêu chung của Khách sạn

Định hướng sự phát triển cho nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận

Đề xuất cơ chế lương, thưởng cho nhân viên thuộc bộ phận F&B

4. Nghiệp vụ phát triển doanh thu

Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch quảng bá và tiếp thị các dịch vụ F&B của khách sạn

Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh trong các chiến dịch khuyến mãi, đảm bảo chiến dịch được hoàn thành với kết quả tốt nhất

Trực tiếp đàm phán với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại khách sạn và ký hợp đồng với họ.

Phối hợp với bộ phận sale chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của khách sạn

Tiếp nhận và có mặt kịp thời giải quyết mọi yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo hướng tích cực

Nhìn nhận được khuynh hướng phát triển chung của ngành và đề xuất cải tiến phù hợp với hoạt động của bộ phận

5. Nghiệp vụ quản lý tài sản, hàng hóa bộ phận F&B

Theo dõi việc mua hàng hóa đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng và quản lý tồn kho. Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng các loại hàng hóa sao cho hợp lý và đúng quy định với bảng định lượng của từng món với từng suất ăn

Theo dõi và quản lý việc sử dụng các tài sản, máy móc phục vụ cho công việc của bộ phận F&B.

6. Các công việc khác theo yêu cầu của QLKS

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên môn về ẩm thực, nhà hàng khách sạn. Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Am hiểu về Khách Hàng, thị trường ngành Khách sạn du lịch; Nhạy cảm với xu thế của Khách hàng, thị trường

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Khách sạn từ 3 sao trở lên tối thiểu 2 năm.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Khách sạn từ 3 sao trở lên tối thiểu 2 năm

Các kỹ năng cần có: Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng tổ chức và triển khai thực hiện công việc, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng dẫn dắt và đào tạo đội ngũ, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đàm phán cấp cao, Kỹ năng báo cáo

Kỹ năng lập kế hoạch,

Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng dẫn dắt và đào tạo đội ngũ, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đàm phán cấp cao, Kỹ năng báo cáo

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 (cạnh tranh theo năng lực)

Môi trường làm việc sạch sẽ

Làm việc tại khách sạn hàng đầu tại Hà Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Các chế độ, phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

