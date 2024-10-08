Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!)

Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A, KDC Cityland, Số 99, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trưởng Ngành hàng Thực phẩm Tươi sống (gồm các quầy : Thực phẩm chế biến; Bánh mì; GO! Yummy ) có trách nhiệm quản lý chung tại khu vực; phụ trách các hoạt động của Siêu thị gồm quản lý tài sản, nhân sự, thương mại và tài chính:
+ Quản lý quan hệ với Khách hàng;
+ Kiểm soát, quản lý và kiểm kê hàng hóa của Quầy phụ trách;
+ Đảm bảo chất lượng, VSATTP của Quầy;
+ Quản lý, bảo quản trang thiết bị của Quầy;
+ Quản lý và đào tạo nhân sự của Quầy;
+Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công của Cấp trên.m về Thương mại: trưng bày hàng hoá; chương trình khuyến mãi; khảo sát...;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ
- Có hiểu biết về ngành bán lẻ, thực phẩm hoặc quản lý tại các cửa hàng dịch vụ ăn uống;
- Thái độ: Cẩn thận, sáng tạo, trung thực, am hiểu tâm lý, nhạy bén thương mại, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc với khách hàng, kỹ năng quản lý nhân viên
- Thành thạo tin học văn phòng , phần mềm GOLD

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Thì Được Hưởng Những Gì

Voucher chúc mừng sinh nhật Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và gia đình của họ Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty (theo doanh thu + thưởng hiệu quả hoàn thành công việc cuối năm) 15 ngày phép năm; 1,5 ngày nghỉ hàng tuần Được xét tăng lương hàng năm Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

