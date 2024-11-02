Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia phát triển dự án phần mềm cho các khách hàng trên khắp thế giới, trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau Hợp nhất các thành viên trong nhóm để hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu dự án. Báo cáo tiến trình công việc cho quản lý dự án. Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm làm việc với Flutter trong các dự án thực tế, có kinh nghiệm làm việc với các gói (packages) phổ biến trong Flutter Thành thạo Dart và các mô hình lập trình OOP, MVVM hoặc BLoC Có kinh nghiệm làm việc với iOS và Android SDK, hiểu biết về quy trình xuất bản ứng dụng trên Google Play và App Store Có kinh nghiệm với các công cụ CI/CD cho ứng dụng di động, hiểu biết về Firebase, các kỹ thuật tối ưu UI/UX, và quản lý mã nguồn trên Git. Có kinh nghiệm với phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum. Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới. Có khả năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 – 25.000.000 VNĐ. Thử việc 2 tháng nhận 90% lương. Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Tháng lương thứ 13, 14. Đánh giá lương 2 lần 1 năm Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng quý, thưởng tiền lợi. Quà tặng sinh nhật cá nhân Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.