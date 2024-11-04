Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổng C, Tòa Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1,5h)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6
Phát triển các ứng dụng di động cho khách hàng Nhật/ Việt Nam.
Thiết kế kiến trúc và lập trình phát triển module.
Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật các dự án lập trình ứng dụng App trên nền tảng mobile.
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới và ứng dụng vào quá trình phát triển sản phẩm, viết tài liệu mô tả.
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý.
Đánh giá các chức năng khi nhận được yêu cầu.
Báo cáo kết quả làm việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm các dự án thực tế về Flutter ít nhất 3 năm.
Có kinh nghiệm làm việc với GetX / Bloc / Provider.
Có kinh nghiệm làm việc với Rest API.
Có kinh nghiệm làm theo các thiết kế từ Figma.
Kinh nghiệm sử dụng Git (Github / Gitlab).
Sẵn sàng học hỏi và hoàn thiện bản than.
Khả năng tư duy logic, trình bày vấn đề mạch lạc, teamwork tốt.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...
Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm.
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới.
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết.
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

