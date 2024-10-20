Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD

Về dự án POEMS: Tiếp nối lịch sử 30 năm thành công của Poems, siêu ứng dụng lớn nhất về tài chính ở Singapore - Poems 3.0 là trải nghiệm giao dịch tiên tiến, thích ứng mọi lúc mọi nơi với tham vọng trở thành app tài chính hàng đầu thế giới, tập trung vào nhiều loại giao dịch bao gồm: Stocks/Equities/Shares, ETF, CFD, Future/Forex, kết nối với 26 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới và thậm chí bao gồm cả mạng xã hội cho các traders. Dự án có sự tham gia của khoảng 100 kỹ sư công nghệ trên thế giới đến từ Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam với 3 giai đoạn trong năm nay và dự kiến sẽ phát triển thêm các giai đoạn với các chức năng và cải tiến mới vào năm tới để mang đến trải nghiệm ứng dụng tốt nhất.
Mô tả công việc:
Tham gia phát triển hoặc vận hành các dự án sử dụng iOS liên quan đến mảng tài chính. Cụ thể công việc: tham gia thiết kế, phân tích, code, viết unit test, review code, hỗ trợ deploy lên các môi trường. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm nếu cần thiết. Báo cáo kết quả công việc cho PM.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 05 năm kinh nghiệm nghiệm phát triển app iOS (Swift/Swift UI). Có hiểu biết về mô hình kiến trúc lập trình MVP/MVVM. Có kinh nghiệm làm việc với RXSwift, SnapKit là lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với REST API, Websocket là một điểm cộng. Có tư duy logic, sử dụng thuật toán tốt. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu, giao tiếp được là một điểm cộng. Có khả năng học hỏi công nghệ mới. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính là một điểm cộng. Có kinh nghiệm về UI/UX là một điểm cộng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập upto 2000$. Làm việc dưới hình thức Freelancer onsite tại văn phòng. Được tham gia full-cycle vào quy trình phát triển các sản phẩm Tài chính phức tạp, kết hợp nhiều nghiệp vụ khó. Được thử sức với nhiều ngôn ngữ lập trình, nhiều framework khác nhau.. Được làm việc trong môi trường quốc tế: Sử dụng tiếng Anh hàng ngày, trao đổi với team CNTT của nhiều nước khác nhau, onsite dài ngày/ngắn ngày tại nước ngoài... Được tham gia vào các chương trình đào tạo của công ty. Văn phòng thiết kế theo phong cách Co-working, có nhiều tiện ích giải trí như: Máy pha cafe, máy chạy bộ, bàn bóng bàn...; khu ăn uống với đồ ăn, đồ uống miễn phí; phòng tắm nóng lạnh, máy giặt. Được trang bị các thiết bị hiện đại như Laptop cấu hình cao, Macbook... Được tham gia các câu lạc bộ theo sở thích như: CLB bóng đá, CLB chạy, CLB trading chứng khoán/ forex/crypto vui vẻ, các giải game... Được đài thọ chi phí tham gia các chuyến du lịch cùng công ty: Summer Holiday, Year End Party Được tặng quà, tham gia các sự kiện trong các dịp 1/6, Trung Thu, 8/3, 20/10...
Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Tòa PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

