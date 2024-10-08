Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: F

- Town 3, 3 Võ Chí Công, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- FPT Software HCM đang tìm kiếm các bạn sinh viên sắp ra trường để tham gia vào dự án phát triển phần mềm với quy mô lớn - Tham gia khóa đào tạo Data Engineer từ 3 đến 6 tháng cùng với các chuyên gia về Data/AI trong và ngoài FPT Software
- Tham gia các dự án của Công ty sau khi được đào tạo, có cơ hội học tập và làm việc trong các dự án thực tế với các khách hàng lớn của công ty - Cơ hội phát triển các kỹ năng cá nhân bao gồm kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng tuyển dụng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao tại công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Kỹ thuật, các ngành Toán và Khoa học Tự nhiên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu
- Có kinh nghiệm giải quyết các bài toán liên quan đến giải thuật, xử lí dữ liệu, AI/ML, hoặc triển khai phần mềm.
- Có khả năng tự học tốt, chịu được áp lực công việc cao; Tiếng Anh, tiếng Nhật tốt là một lợi thế

Tại FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nhận trợ cấp đào tạo trong quá trình training
- Được đào tạo bài bản về công nghệ, quy trình ...và tham gia các dự án trọng điểm của công ty
- Có thể tích hợp các chương trình thực tập cuối khóa tại công ty; hỗ trợ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên các năm cuối
- Có lộ trình phát triển chuyên môn rõ ràng.
- Được hỗ trợ thi lấy các chứng chỉ của Google, Amazon, Azure, Cloudera - Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, đặc trưng văn hóa FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY

FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

