Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia triển khai hệ thống dựa trên dựa trên yêu cầu của bộ phận phát triển sản phẩm, Xây dựng và vận hành CI/CD Triển khai ứng dụng trên các môi trường DEV/UAT/PROD Tối ưu hiệu năng, quy mô triển khai ứng dụng, Quản lý, Nâng cấp, Monitoring hệ thống web/app server, Storage, ... Tham gia kiểm thử phần mềm, hệ thống server. Nghiên cứu nghiệp vụ phần mềm, kiểm soát luồng nghiệp vụ, kiểm tra và rà soát lỗi. Tham gia các dự án thực tế theo quy trình phát triển phần mềm, ứng dụng. Phát triển và duy trì tài liệu thiết kế và xử lý sự cố. Phối hợp với các thành viên trong nhóm để cải thiện công cụ, hệ thống và quy trình kỹ thuật và bảo mật dữ liệu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy (có bằng) ưu tiên các ngành: CNTT, điện tử viễn thống, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, .... Có kiến thức về Linux OS (Centos, Ubuntu,...). Có kiến thức về containerization, virtualization: k8s, Rancher, RKE, VMWare,... Có kiến thức hoặc từng sử dụng Git, Gitlab, Jenkin, Gitlab CI, Ansible, ElasticSearch, ... Có tìm hiểu hoặc từng sử dụng các dịch vụ trên cloud như AWS, Azure. Hiểu biết về quy trình Devops, CI/CD (Gitlab,github, ...) Có thể đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino Thì Được Hưởng Những Gì

(-) Cơ hội phát triển bản thân:
(-) Chế độ phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 31 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

