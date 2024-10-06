Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tham gia triển khai hệ thống dựa trên dựa trên yêu cầu của bộ phận phát triển sản phẩm, Xây dựng và vận hành CI/CD Triển khai ứng dụng trên các môi trường DEV/UAT/PROD Tối ưu hiệu năng, quy mô triển khai ứng dụng, Quản lý, Nâng cấp, Monitoring hệ thống web/app server, Storage, ... Tham gia kiểm thử phần mềm, hệ thống server. Nghiên cứu nghiệp vụ phần mềm, kiểm soát luồng nghiệp vụ, kiểm tra và rà soát lỗi. Tham gia các dự án thực tế theo quy trình phát triển phần mềm, ứng dụng. Phát triển và duy trì tài liệu thiết kế và xử lý sự cố. Phối hợp với các thành viên trong nhóm để cải thiện công cụ, hệ thống và quy trình kỹ thuật và bảo mật dữ liệu.

Tốt nghiệp đại học chính quy (có bằng) ưu tiên các ngành: CNTT, điện tử viễn thống, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, .... Có kiến thức về Linux OS (Centos, Ubuntu,...). Có kiến thức về containerization, virtualization: k8s, Rancher, RKE, VMWare,... Có kiến thức hoặc từng sử dụng Git, Gitlab, Jenkin, Gitlab CI, Ansible, ElasticSearch, ... Có tìm hiểu hoặc từng sử dụng các dịch vụ trên cloud như AWS, Azure. Hiểu biết về quy trình Devops, CI/CD (Gitlab,github, ...) Có thể đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino Thì Được Hưởng Những Gì

(-) Cơ hội phát triển bản thân:

Tham gia vào các dự án lớn, cập nhật xu hướng công nghệ với thế giới Làm việc với các khách hàng lớn, đối tác là các tập đoàn đa quốc gia Môi trường làm việc trẻ trung và năng động Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác

(-) Chế độ phúc lợi:

Thời gian làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2 đến thứ 6 Mức lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ Gross/tháng (thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên) Review lương 6 tháng/lần Thử việc nhận full lương, đóng bảo hiểm từ thử việc Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho công việc Thưởng dịp Tết, dịp Lễ, Sinh nhật, hiếu hỷ... Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép đầy đủ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

