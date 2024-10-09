Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Waseco (Khu C
- Tầng 9), Số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm outsource cho khách hàng (Nhật Bản)
Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm theo từng dự án của khách hàng (Nhật Bản)
Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình thử việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến CNTT,... Lập trình với Java Web như: Java Core, JSP Servlet, Struts, Spring MVC, Spring Boot, ... Lập trình với .NET (Web) như: ASP.NET, MVC, Entity Framework, LINQ, ... Lập trình với .NET (Winform) như: C# .NET, VB.NET, ... Đã làm việc với: HTML, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap,... Đã từng làm với ít nhất một Database: SQL Server, MySQL, Oracle... Đọc hiểu nhanh tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Nhanh nhẹn, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Ứng viên có kiến thức sau là một lợi thế: Angular, React, Vue.js , Jquery Framework của ngôn ngữ JAVA/ .NET Sử dụng được tool quản lý source code: Git, SVN,..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên mới làm quen với môi trường làm việc cũng như trang bị kỹ năng cần thiết cho công việc. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành cũng như các buổi giới thiệu công nghệ mới tại công ty. Tăng lương 6 tháng/lần Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, sinh nhật,... Phụ cấp đi lại (phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà đến công ty). Khám sức khỏe 1 năm / lần, Du lịch Công ty 1 năm 1 lần. Được học Tiếng Nhật miễn phí (N5 – N1) trong giờ hành chính, nhận phụ cấp khi có Bằng. Thời gian thử việc tối đa 2 tháng. Thời gian làm việc : 5 ngày / tuần (giờ bắt đầu làm việc linh động từ 7:00-9:00) Thời gian làm việc tại nhà (WFH) linh động hơn 50 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
