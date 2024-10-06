Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Từ 3 Triệu

– Tham gia đào tạo theo lộ trình về hạ tầng mạng viễn thông:
+ Đào tạo tổng quan: Được giới thiệu, học tập về hạ tầng viễn thông (AON/GPON, Access / Metro / Core...)
+ Training on job: Đây là giai đoạn được thực chiến vào hệ thống thật, ứng viên tham gia vào các công việc hàng ngày của nhân viên công ty để học cách làm việc
+ Vận hành thực tế: Tham gia vào quá trình giám sát/ vận hành hệ thống của công ty
– Được hướng dẫn các bước đầy đủ trong một quy trình giám sát, vận hành và xử lý sự cố
– Thường xuyên cập nhật công nghệ từ hãng, thi chứng chỉ và tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên mới ra trường / Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,...
– Có kiến thức cơ bản về network (Routing: stactic, OSPF, BGP; Switching: VTP, STP), trình độ tương đương đã hoàn thành khóa học CCNA/JNCIA.
– Có kiến thức về công cụ giám sát như PRTG, Solarwind, Cacti,... là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: 3 triệu/ tháng
– Có lộ trình đào tạo cụ thể, rõ ràng bao gồm: Đào tạo tổng quan, Training on job, Vận hành thực tế;
– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam;
– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng;
– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
– Có cơ hội trở thành Network Engineer – nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

