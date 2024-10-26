Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3rd floor, Stellar building, 35 Le Van Thiem, Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, Hanoi (opposite 99A Nguy Nhu Kon Tum), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển & tạo giao diện cho hệ thống web/app thời gian thực bằng Reactjs và Vuejs Tích hợp FrontEnd với BackEnd, APIs và cơ sở dữ liệu một cách trơn tru Nghiên cứu các thuật toán mới & cập nhật xu hướng công nghệ để cải thiện trải nghiệm người dùng

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm phát triển Front-End với Reactjs hoặc Vuejs Hiểu biết sâu về CSS & các framework CSS như Boostrap, ElementUI… Kỹ năng chuyển đổi thiết kế từ Figma sang HTML & CSS thành thạo Sử dụng thành thạo RESTful APIs

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Các hoạt động team building, event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

