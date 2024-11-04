Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển ứng dụng doanh nghiệp cho các khách hàng lớn ở Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam Tham gia vào tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm bao gồm giai đoạn Thiết kế, Phân tích, Phát triển và Bảo trì. Phối hợp với các thành viên trong nhóm dưới sự phân công công việc của Quản lý dự án Giao tiếp với các nhóm chuyên nghiệp và khách hàng trên toàn thế giới

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Front - end Am hiểu với Angular, ReactJS, VueJS, Redux pattern Có kinh nghiệm về thiết kế UI/UX Có đam mê công việc và tư duy phản biện để giải quyết vấn đề Khả năng giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh là một điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần GEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lên tới 35 triệu Thử việc hưởng 100% lương chính thức Review hiệu suất 2 lần/năm và tháng lương thứ 13 Thưởng các dịp Lễ Tết: Ngày Quốc Tế Lao động, Quốc khánh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Thưởng dự án Trợ cấp các chứng chỉ năng lực IT: AWS/Azure, Outsystems, Salesforce, PMP, Agile/Scrum Bảo hiểm sức khỏe nâng cao BSH Care, chính sách thai sản, khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, các lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh), ... Được định hướng phát triển sâu về công nghệ, cơ hội học hỏi nhiều stack khác nhau, dự án đa dạng ở các thị trường lớn Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GEM

