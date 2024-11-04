Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần GEM
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Phát triển ứng dụng doanh nghiệp cho các khách hàng lớn ở Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam
Tham gia vào tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm bao gồm giai đoạn Thiết kế, Phân tích, Phát triển và Bảo trì.
Phối hợp với các thành viên trong nhóm dưới sự phân công công việc của Quản lý dự án
Giao tiếp với các nhóm chuyên nghiệp và khách hàng trên toàn thế giới
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Front - end
Am hiểu với Angular, ReactJS, VueJS, Redux pattern
Có kinh nghiệm về thiết kế UI/UX
Có đam mê công việc và tư duy phản biện để giải quyết vấn đề
Khả năng giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh là một điểm cộng
Tại Công ty Cổ phần GEM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lên tới 35 triệu
Thử việc hưởng 100% lương chính thức
Review hiệu suất 2 lần/năm và tháng lương thứ 13
Thưởng các dịp Lễ Tết: Ngày Quốc Tế Lao động, Quốc khánh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán
Thưởng dự án
Trợ cấp các chứng chỉ năng lực IT: AWS/Azure, Outsystems, Salesforce, PMP, Agile/Scrum
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao BSH Care, chính sách thai sản, khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần
Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, các lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh), ...
Được định hướng phát triển sâu về công nghệ, cơ hội học hỏi nhiều stack khác nhau, dự án đa dạng ở các thị trường lớn
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
