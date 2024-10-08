Tuyển Front End Developer thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật từ team Support.

- Khi tiếp nhận vấn đề kỹ thuật khó liên quan đến core của sản phẩm, sẽ trao đổi trực tiếp với team phát triển sản phẩm.

- Được đào tạo để hiểu về sản phẩm hiểu về luồng hoạt động của App, tại văn phòng công ty giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6

-Trong thời gian học việc: Trợ cấp 40-50% lương thỏa thuận/tháng

+Không trợ cấp nếu bỏ học giữa chừng

- Thời gian thử việc kéo dài 2 tháng.Hưởng 85% lương thỏa thuận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo HTML5, CSS3, Javascript .

- Biết ES6, VueJS, tailwind, Shopify Liquid là một lợi thế, chưa biết được đào tạo.

- Ưu tiên tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin các trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học QGHN, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học QGHN.

- Có khả năng thích ứng nhanh với công việc, ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc và hòa đồng với đồng nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8-12 M + Thưởng

- Thưởng quý không quá 20%-30% thu nhập 1 tháng (tuỳ level) nếu kết quả làm việc vượt chỉ tiêu.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Xem xét tăng lương theo định biên nhân sự, công ty sẽ ghi nhận hiệu quả công việc liên tục theo quý, nếu bạn đủ điều kiện mà công ty đưa ra theo các level thì sẽ được review tăng lương.

- Được tham gia những dự án mới giải quyết những vấn đề thực tế của khách hàng.

- Được đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.

- Các phúc lợi khác: hỗ trợ tiền ăn ca, hỗ trợ tiền internet và hao mòn máy tính cá nhân hàng tháng (khi làm remote), sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

