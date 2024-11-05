Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công nghệ Thông tin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 15, ngõ 57, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các nhóm để triển khai giao diện người dùng, đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu kỹ thuật
Vận hành, nâng cấp tính năng cho các hệ thống đang có nhằm nâng cao chất lượng, tính ổn định và trải nghiệm người dùng
Tối ưu hóa các ứng dụng để có tốc độ và khả năng mở rộng tối đa
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ đồng đội. Thực hiện đánh giá code và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho các thành viên khác
Cập nhật các công nghệ front-end mới và đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Frontend developer
Thành thạo HTML/CSS/JS và các modern framework Javascript như ReactJS, NextJS, ...
Có kinh nghiệm phát triển dự án responsive hoặc adaptive design
Nắm chắc kiến thức về Git và các quy trình làm việc với Git (Git workflows)
Làm việc tốt với môi trường Linux, Shell,..
Có kinh nghiệm về các kỹ thuật tối ưu hiệu suất web
Hiểu biết sâu sắc về RESTful API và tích hợp với backend
Có kinh nghiệm và nắm vững quy trình Agile trong công việc
Có kinh nghiệm với CI/CD
Có ý thức lập trình viết code theo cấu trúc, theo tài liệu, dễ dàng nâng cấp (clean code)
Kỹ năng giải quyết tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Có khả năng giao tiếp và hợp tác cùng các đội nhóm khác
Chủ động, trung thực và có ý thức cầu tiến
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (open) phù hợp với năng lực + Thưởng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. (sau 2 tháng thử việc).
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Team building 1 - 2 lần/năm.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày thứ 7 cách tuần luân phiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà số 15/57 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

