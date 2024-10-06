Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ALTISSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ALTISSS
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ALTISSS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30

- 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển ứng dụng Mobile/Web/Home Trading
- Công việc cùng team xây dựng ứng dụng mobile (react native) và web site giao dịch chứng khoán (reactjs).
- Phát triển các ứng dụng web có thể mở rộng và bảo dưỡng sử dụng ReactJS, React Hooks, Redux, và Material UI.
- Viết mã chất lượng cao ở phía máy chủ sử dụng NodeJS, tập trung vào modularity và khả năng tái sử dụng.
- Thiết kế và triển khai hệ thống phân tán và kiến trúc microservices.
- Triển khai kiến trúc dựa trên sự kiện và đảm bảo tích hợp liền mạch của lớp Back-end thông qua các API như RESTful API.
- Hợp tác với các lập trình viên front-end để tích hợp các phần tử giao diện người dùng với logic phía máy chủ.
- Tối ưu hóa ứng dụng để tốc độ và khả năng mở rộng tối đa trong khi đảm bảo an ninh ứng dụng.
- Chuyển đổi thiết kế giao diện người dùng thành mã HTML/CSS, đảm bảo nó phù hợp với thiết kế hình ảnh
- Thực hiện công việc phát sinh do cấp trên đề ra
- Chi tiết sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng lập trình tốt React Native/ React JS/ HTML5
- Kinh nghiệm của các kỹ năng: từ 1 năm trở lên.
- Kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển full-stack, với trọng tâm vào NodeJS, ReactJS, và các dịch vụ AWS.
- Hiểu biết sâu rộng về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), mẫu thiết kế, và nguyên lý SOLID.
- Kinh nghiệm trước đây với ứng dụng serverless, SaaS, microservices, và hệ thống phân tán.
- Hiểu rõ về cách tổ chức code một cách hiệu quả và có hệ thống.
- Quen thuộc với kiến trúc dựa trên sự kiện và tích hợp các lớp Back-end thông qua các API như RESTful API.
- Kinh nghiệm đã được chứng minh với triển khai HTML/CSS và tích hợp API.
- Kinh nghiệm với tối ưu hóa hiệu năng cho ứng dụng web.
- Khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.
- Kiến thức về các cơ chế ủy quyền hiện đại, như JSON Web Token (JWT)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công việc phát triển sản phẩm kinh doanh chứng khoán.
- Tinh thần làm việc tốt, ham học hỏi
- Khả năng làm việc nhóm tốt, cầu tiến, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ALTISSS Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép ...theo quy định
- Lương tháng 13
- Thưởng theo dự án
- Thưởng các ngày lễ, 30/4 1/5, 8/3, 2/9 ...
- Du lịch hằng năm
- Cơ hội thăng tiến
- Môi trường trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ALTISSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P1.24 Đường số 3A, Khu dân cư 6B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

