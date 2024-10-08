Tuyển Front-End Developer thu nhập Tới 1,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Front-End Developer thu nhập Tới 1,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

SonatGame Studio
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
SonatGame Studio

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SonatGame Studio

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10

- The West Tower

- 265 Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 1 USD

- Tham gia thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống website/app phân tích dữ liệu (business game), hỗ trợ đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh, tối ưu sản phẩm, công việc và quy trình vận hành.
- Trực tiếp tham gia phối hợp với Back-end và các team trong công ty để đưa ra đặc tả yêu cầu và tối ưu sản phẩm.
- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi hoặc có nhu cầu nâng cấp tính năng sản phẩm.
- Liên tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Knowledge: - Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin/các ngành liên quan tại các trường Đại học - Hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript, TypeScript. - Ưu tiên ứng viên có nền tảng về Git, Material UI, Reactjs, Nextjs, Docker, Linux, Scrum Agile, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, OOP. - Có hiểu biết về Web-API và REST API nói chung. Skill: - Có khả năng đọc tài liệu, đọc hiểu code (tự nghiên cứu). - Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và viết tài liệu tiếng Anh. - Làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao trong công việc. - Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tương tác với các team khác. Attitude: - Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc - Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân. - Tính cách cẩn thận, trung thực - Gắn bó lâu dài với công ty - Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực - Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao.
Knowledge:
Skill:
Attitude:

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP - Mức lương: Up to $1000 - Nhận 100% lương cứng, tăng lương theo quy định của công ty - Phụ cấp ăn trưa nhân viên chính thức: 1.000.000 VNĐ/tháng - Thu nhập dựa theo kết quả và hiệu suất công việc CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Trải nghiệm thực chiến tại các dự án toàn cầu đang chạy - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
- Được đào tạo về Clean Code, tối ưu code, quy trình phát triển sản phẩm, Design Pattern, các kỹ năng làm việc và các kỹ năng mềm, được review code thường xuyên. Ngoài ra, có thể đề xuất kiến thức muốn được học hỏi để được đào tạo hoặc được đề xuất tham gia các khóa học nâng cao kiến thức. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SonatGame Studio

SonatGame Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

