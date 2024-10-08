Tuyển Front-End Developer thu nhập Tới 1,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SonatGame Studio
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 1 USD
- Tham gia thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống website/app phân tích dữ liệu (business game), hỗ trợ đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh, tối ưu sản phẩm, công việc và quy trình vận hành.
- Trực tiếp tham gia phối hợp với Back-end và các team trong công ty để đưa ra đặc tả yêu cầu và tối ưu sản phẩm.
- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi hoặc có nhu cầu nâng cấp tính năng sản phẩm.
- Liên tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Knowledge:
Skill:
Attitude:
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
- Được đào tạo về Clean Code, tối ưu code, quy trình phát triển sản phẩm, Design Pattern, các kỹ năng làm việc và các kỹ năng mềm, được review code thường xuyên. Ngoài ra, có thể đề xuất kiến thức muốn được học hỏi để được đào tạo hoặc được đề xuất tham gia các khóa học nâng cao kiến thức. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
