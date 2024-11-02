Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại SonatGame Studio
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/Toán Tin/các ngành liên quan tại các trường Đại học
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm Front-end tại doanh nghiệp
- Có hiểu biết về HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
- Ưu tiên ứng viên có nền tảng về Git, Material UI, Reactjs, Nextjs, Docker, Linux, Scrum Agile, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, OOP.
- Có hiểu biết về Web-API và REST API nói chung.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng đọc tài liệu, đọc hiểu code (tự nghiên cứu). - Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và viết tài liệu tiếng Anh. - Làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao trong công việc. - Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tương tác với các team khác.
- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc - Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân. - Tính cách cẩn thận, trung thực - Gắn bó lâu dài với công ty - Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực - Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao.
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP - Mức lương: Upto 15M/tháng - Nhận 100% lương cứng, tăng lương theo quy định của công ty - Phụ cấp ăn trưa nhân viên chính thức: 1.000.000 VNĐ/tháng - Thu nhập dựa theo kết quả và hiệu suất công việc CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Được đào tạo về Clean Code, tối ưu code, quy trình phát triển sản phẩm, Design Pattern, các kỹ năng làm việc và các kỹ năng mềm, được review code thường xuyên - Trải nghiệm thực chiến tại các dự án toàn cầu đang chạy - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
