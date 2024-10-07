Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Điện tử/Phần cứng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 183C Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Next.js và React.js.
Xây dựng các component UI tái sử dụng và các thư viện frontend. Tối ưu hóa các ứng dụng web về hiệu suất và khả năng mở rộng. Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế UX/UI để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của giao diện người dùng.
Tích hợp với các API và dịch vụ backend.
Thực hiện các kiểm thử tự động và manual để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Giải quyết các vấn đề và sự cố phát sinh trong quá trình phát triển.
Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật liên quan đến các dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển frontend với React.js và Next.js.
Thành thạo HTML, CSS và JavaScript (ES6+).
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý trạng thái như Redux, MobX hoặc Context API.
Hiểu biết sâu về SSR (Server-Side Rendering) và SSG (Static Site Generation) trong Next.js. Kinh nghiệm với hệ thống quản lý phiên bản Git.
Kỹ năng làm việc với RESTful APIs và GraphQL.
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế responsive và các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với TypeScript.
Hiểu biết về CI/CD và các công cụ liên quan như Jenkins, GitHub Actions, hoặc GitLab CI.
Kinh nghiệm với Docker và các công nghệ container.
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum.
Kinh nghiệm với các công cụ kiểm thử như Jest, Cypress hoặc Testing Library.
Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: Thỏa thuận
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ
Du lịch 1-2 lần/ năm
Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 183C, Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

