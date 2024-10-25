Tuyển Frontend thu nhập 2,000 - 3,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rox, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 USD

Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các ứng dụng WEB/Mobile có khả năng mở rộng. Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của Digital Banking, đảm bảo về hiệu năng, chất lượng và bảo mật. Kiểm soát và duy trì chất lượng code đảm bảo code rõ ràng, minh bạch, dễ bảo trì dễ kiểm thủ, dễ mở rộng và ít lỗi tiềm ẩn. Cập nhật các công nghệ mới nổi và đề xuất các giải pháp sang tạo để nâng cao chất lượng nền tảng.

Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các ứng dụng WEB/Mobile có khả năng mở rộng. Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của Digital Banking, đảm bảo về hiệu năng, chất lượng và bảo mật.

Kiểm soát và duy trì chất lượng code đảm bảo code rõ ràng, minh bạch, dễ bảo trì dễ kiểm thủ, dễ mở rộng và ít lỗi tiềm ẩn.

Cập nhật các công nghệ mới nổi và đề xuất các giải pháp sang tạo để nâng cao chất lượng nền tảng.

Với Mức Lương 2 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu kỹ năng (Requirements):

Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Frontend, có kinh nghiệm làm việc với các framework React, Reactnative, Angular. Có kinh nghiệm về Microfrontend Có kinh nghiệm về review code và đánh giá chất lượng code. Hiểu biết về API Restful, các công nghệ về messaging như WebSocket,... và các sử dụng trong thực tế. Có kinh nghiệm về HTML, CSS, Javascript,... và thiết kế responsive. Có hiểu biết về cách xác thực phân quyền, sử dụng JWT, OAuth,... Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các thư viện, framework, SDK. Biết Debug và viết các automation test. Có tư duy lập trình hướng đối tượng.

Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Frontend, có kinh nghiệm làm việc với các framework React, Reactnative, Angular.

Có kinh nghiệm về Microfrontend

Có kinh nghiệm về review code và đánh giá chất lượng code.

Hiểu biết về API Restful, các công nghệ về messaging như WebSocket,... và các sử dụng trong thực tế.

Có kinh nghiệm về HTML, CSS, Javascript,... và thiết kế responsive.

Có hiểu biết về cách xác thực phân quyền, sử dụng JWT, OAuth,...

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các thư viện, framework, SDK.

Biết Debug và viết các automation test.

Có tư duy lập trình hướng đối tượng.

Ưu tiên ứng viên:

Có kinh nghiệm quản lý dự án, làm việc theo phương pháp Agile Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu sâu nghiệp vụ ngân hàng Có hiểu biết/kinh nghiệm thực tế về các nghiệp vụ ngân hàng

Có kinh nghiệm quản lý dự án, làm việc theo phương pháp Agile

Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu sâu nghiệp vụ ngân hàng

Có hiểu biết/kinh nghiệm thực tế về các nghiệp vụ ngân hàng

2. Trình độ học vấn (Education Requirements):

Bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

3. Các kỹ năng mềm (Soft Skills):

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc Có kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số. Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Giao tiếp tốt và khả năng lãnh đạo.

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

Có kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số

Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số.

Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Giao tiếp tốt và khả năng lãnh đạo.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên Lãi suất vay ưu đãi - quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên MSB

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên

Lãi suất vay ưu đãi - quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên MSB

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Tham gia những dự án số hóa trọng điểm với vốn đầu tư lên tới 1000 tỉ đồng, ứng dụng những công nghệ mới nhất. Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, đánh giá công bằng. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu thế giới (AWS; BCG; IBM; Temenos...). Nhiều chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn. Được tham gia chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool) khi nhiều năm có hiệu suất năm việc tốt. Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) Văn phòng làm việc đẳng cấp theo mô hình Agile tiên tiến. Cơ sở vật chất, công cụ lao động tốt, cấu hình mạnh mẽ. Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Tham gia những dự án số hóa trọng điểm với vốn đầu tư lên tới 1000 tỉ đồng, ứng dụng những công nghệ mới nhất.

Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, đánh giá công bằng. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu thế giới (AWS; BCG; IBM; Temenos...).

Nhiều chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn. Được tham gia chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool) khi nhiều năm có hiệu suất năm việc tốt.

Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

Văn phòng làm việc đẳng cấp theo mô hình Agile tiên tiến. Cơ sở vật chất, công cụ lao động tốt, cấu hình mạnh mẽ.

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin