Tuyển Công nghệ Thông tin công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

công ty cổ phần Data Impact
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
công ty cổ phần Data Impact

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại công ty cổ phần Data Impact

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Hồ Gươm Plaza đường Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Tham gia các phát triển dự án của khách hàng Nhật Bản. Cùng team tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và review source code.
2. Phát triển ứng dụng web cho các dịch vụ AI/ML.
3. Phối hợp chặt chẽ với nhóm kinh doanh/phụ trợ để thảo luận/triển khai các tính năng web.
4. Có khả năng tự học hỏi và thích nghi với công nghệ mới nhanh.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển web từ 2 năm trở lên.
- Hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của CS bao gồm kiến thức cơ bản về các mẫu thiết kế và khung MVC.
- Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, ReactJS và các công nghệ front-end có liên quan khác.
- Có kinh nghiệm phát triển API web.
- Có kinh nghiệm với Git.
- Có kinh nghiệm về bảo mật web.

Tại công ty cổ phần Data Impact Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ làm việc:
- Môi trường làm việc trẻ trung, với nhiều cộng sự tài năng.
- Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in.
- Nghỉ phép đặc biệt cho nữ: 1 ngày/ tháng.
Quyền lợi:
- Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực.
- Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm (Tháng 06 và tháng 12)
- Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của luật Lao động.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.
- Cơ hội đi onsite tại Nhật Bản.
- Tham gia Team Building, party, dã ngoại, thể thao, du lịch công ty.
Phát triển năng lực cá nhân:
- Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển.
- Hỗ trợ các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên Udemy, Coursera.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác.
- Hỗ trợ học phí, thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Anh)
- Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
- Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng hàng đầu Nhật Bản.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Data Impact

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần Data Impact

công ty cổ phần Data Impact

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: tầng 12 tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

