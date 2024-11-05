Tuyển Công nghệ Thông tin công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Hồ Gươm Plaza đường Trần Phú, Hà Đông

1. Tham gia các phát triển dự án của khách hàng Nhật Bản. Cùng team tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và review source code.

2. Phát triển ứng dụng web cho các dịch vụ AI/ML.

3. Phối hợp chặt chẽ với nhóm kinh doanh/phụ trợ để thảo luận/triển khai các tính năng web.

4. Có khả năng tự học hỏi và thích nghi với công nghệ mới nhanh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển web từ 2 năm trở lên.

- Hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của CS bao gồm kiến thức cơ bản về các mẫu thiết kế và khung MVC.

- Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, ReactJS và các công nghệ front-end có liên quan khác.

- Có kinh nghiệm phát triển API web.

- Có kinh nghiệm với Git.

- Có kinh nghiệm về bảo mật web.

Tại công ty cổ phần Data Impact Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ làm việc:

- Môi trường làm việc trẻ trung, với nhiều cộng sự tài năng.

- Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in.

- Nghỉ phép đặc biệt cho nữ: 1 ngày/ tháng.

Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực.

- Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm (Tháng 06 và tháng 12)

- Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của luật Lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

- Cơ hội đi onsite tại Nhật Bản.

- Tham gia Team Building, party, dã ngoại, thể thao, du lịch công ty.

Phát triển năng lực cá nhân:

- Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển.

- Hỗ trợ các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên Udemy, Coursera.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác.

- Hỗ trợ học phí, thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Anh)

- Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

- Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng hàng đầu Nhật Bản.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

