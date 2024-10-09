Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng MERN Stack để theo dõi và phát triển các dự án của công ty và khách hàng. Tham gia nghiên cứu các công nghệ và ngôn ngữ mới. Xây dựng các tính năng cho sản phẩm trên nền Web, App cho doanh nghiệp thị trường châu Âu. Triển khai và vận hành hệ thống cho môi trường production.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin... và các ngành khác liên quan đến khối ngành về công nghệ, hạ tầng, kỹ thuật. Có ít nhất kinh nghiệm 6 tháng tại vị trí tương đương (bắt buộc). Đã từng làm việc với MERN Stack, sử dụng TypeScript (bắt buộc). Biết về WordPress, Flutter, PHP (điểm cộng). Ưu tiên có hiểu biết về Microservices, Kafka, RabbitMQ, Kubernetes, Azure Cloud,... Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh hoặc trình độ tương đương từ B2 trở lên. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng training, thuyết trình. Có niềm đam mê công nghệ, bắt kịp các xu hướng và công nghệ hiện tại. Biết chơi các thể loại game Starcraft, Valorant, Wukong,... hoặc có APM cao (điểm cộng).

Tại Công ty TNHH Draphony DX Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Base + Benefit (ăn trưa, xăng, thể thao,...) Health and fitness: Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Sport benefit: Công ty trả 75%, max 200.000đ/tháng khi có hóa đơn. Meal and gas: Tiền ăn trưa 40.000đ/ngày, tiền xăng đi lại theo khoảng cách thực tế. Insurance: Tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật. Teambuilding/Camping hàng năm. Các hoạt động Gaming, Fun Lunch,... hàng tháng. Speed-up: Review lương thường xuyên. Không có month at level. Monthly Retrospective: Review công việc hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony DX

