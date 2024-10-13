Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD

Mức lương Đến 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 3 USD

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm, từ lên ý tưởng, thiết kế, đến triển khai và tối ưu hóa các ứng dụng web hiện đại. Sử dụng thành thạo Node.js/Bun.js, Next.js, MongoDB để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu người dùng. Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm (Product Owner, UI/UX Designer, QA...) theo quy trình Agile/Scrum, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo, cải tiến liên tục hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực Blockchain và AI, để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với Node.js/Bun.js, Next.js, MongoDB. Nắm vững các nguyên tắc thiết kế RESTful API, kiến trúc microservices, và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng. Tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề độc lập, và ham học hỏi. Tiếng Anh giao tiếp tốt (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tham gia các cuộc họp trực tuyến). Có kinh nghiệm làm việc với các dự án liên quan đến Blockchain và AI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): Upto $3000k Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cổ phiếu ESOP.. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.