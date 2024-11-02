Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CLOUD ACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Remote, linh hoạt - Yêu cầu lên văn phòng 2 lần/tuần để trao đổi công việc

Trách nhiệm:

Front-end

Xây dựng giao diện người dùng (UI) chatbot thân thiện với người dùng, bao gồm 3 trang chatbot riêng biệt cho 3 nhóm người dùng khác nhau Tích hợp OAuth trực tiếp với hệ thống backend để xác thực người dùng Xử lý logic phân quyền truy cập dựa trên dữ liệu từ backend Phát triển tính năng upload file và hỏi đáp dựa trên nội dung file Hiển thị dữ liệu phản hồi cho người dùng đa dạng bao gồm văn bản, biểu đồ, bảng và hình ảnh Ưu tiên phát triển trên nền tảng web (kinh nghiệm phát triển trên nền tảng mobile là một lợi thế) Xây dựng giao diện quản trị cho phép thêm, xóa, sửa đổi vai trò (role) và quyền hạn (permission), phát triển chức năng phân quyền người dùng dựa trên vai trò đã được tạo Tích hợp chứng thực người dùng với hệ thống OAuth của Google hoặc các nhà cung cấp Identity khác.

Xây dựng giao diện người dùng (UI) chatbot thân thiện với người dùng, bao gồm 3 trang chatbot riêng biệt cho 3 nhóm người dùng khác nhau

Tích hợp OAuth trực tiếp với hệ thống backend để xác thực người dùng

Xử lý logic phân quyền truy cập dựa trên dữ liệu từ backend

Phát triển tính năng upload file và hỏi đáp dựa trên nội dung file

Hiển thị dữ liệu phản hồi cho người dùng đa dạng bao gồm văn bản, biểu đồ, bảng và hình ảnh

Ưu tiên phát triển trên nền tảng web (kinh nghiệm phát triển trên nền tảng mobile là một lợi thế)

Xây dựng giao diện quản trị cho phép thêm, xóa, sửa đổi vai trò (role) và quyền hạn (permission), phát triển chức năng phân quyền người dùng dựa trên vai trò đã được tạo

Tích hợp chứng thực người dùng với hệ thống OAuth của Google hoặc các nhà cung cấp Identity khác.

Back-end

Xây dựng ứng dụng admin: hỗ trợ quản lí quyền truy cập của người dùng trên ứng dụng chatbot, cho phép thêm, xoá, sửa và phân quyền truy cập user (hỗ trợ OAuth 2.0 và OpenID Connect) Xây dựng Back-end server: tích hợp quản lí phân quyền truy cập của user trên từng APIs

Xây dựng ứng dụng admin: hỗ trợ quản lí quyền truy cập của người dùng trên ứng dụng chatbot, cho phép thêm, xoá, sửa và phân quyền truy cập user (hỗ trợ OAuth 2.0 và OpenID Connect)

Xây dựng Back-end server: tích hợp quản lí phân quyền truy cập của user trên từng APIs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Front-end từ 2 năm trở lên. Kiến thức về UI/UX design. Nắm vững HTML, CSS, JavaScript và các framework/thư viện Front-end phổ biến (Flutter, React) Kinh nghiệm với React, Vite, Flutter, TailwindCSS, axios, Express.js, D3.js, Chart.js Kiến thức về cơ sở dữ liệu Kinh nghiệm sử dụng Git Khả năng xây dựng kiến trúc web Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python/Java Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API Nắm rõ kiến thức về authentication, authorization, OAuth, OpenID Connect. Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống chứng thực và phân quyền user Hiểu biết về responsive design và cross-browser compatibility Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Có kinh nghiệm lập trình Front-end từ 2 năm trở lên.

Kiến thức về UI/UX design.

Nắm vững HTML, CSS, JavaScript và các framework/thư viện Front-end phổ biến (Flutter, React)

Kinh nghiệm với React, Vite, Flutter, TailwindCSS, axios, Express.js, D3.js, Chart.js

Kiến thức về cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm sử dụng Git

Khả năng xây dựng kiến trúc web

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python/Java

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API

Nắm rõ kiến thức về authentication, authorization, OAuth, OpenID Connect. Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống chứng thực và phân quyền user

Hiểu biết về responsive design và cross-browser compatibility

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Điểm cộng

Kinh nghiệm phát hành sản phẩm lên Apple Store và Google Store Kỹ năng quản lý dự án

Kinh nghiệm phát hành sản phẩm lên Apple Store và Google Store

Kỹ năng quản lý dự án

Tại CÔNG TY TNHH CLOUD ACE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Hỗ trợ phí gửi xe Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển Giúp bạn tạo ra sự đột phá mới về kiến thức, truy cập nền tảng The Public Cloud Platform với các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới từ Google.

Mức lương: thỏa thuận

Hỗ trợ phí gửi xe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển

Giúp bạn tạo ra sự đột phá mới về kiến thức, truy cập nền tảng The Public Cloud Platform với các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới từ Google.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CLOUD ACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin