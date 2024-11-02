Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CLOUD ACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH CLOUD ACE
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Hình thức làm việc: Remote, linh hoạt - Yêu cầu lên văn phòng 2 lần/tuần để trao đổi công việc
Trách nhiệm:
Front-end
Xây dựng giao diện người dùng (UI) chatbot thân thiện với người dùng, bao gồm 3 trang chatbot riêng biệt cho 3 nhóm người dùng khác nhau Tích hợp OAuth trực tiếp với hệ thống backend để xác thực người dùng Xử lý logic phân quyền truy cập dựa trên dữ liệu từ backend Phát triển tính năng upload file và hỏi đáp dựa trên nội dung file Hiển thị dữ liệu phản hồi cho người dùng đa dạng bao gồm văn bản, biểu đồ, bảng và hình ảnh Ưu tiên phát triển trên nền tảng web (kinh nghiệm phát triển trên nền tảng mobile là một lợi thế) Xây dựng giao diện quản trị cho phép thêm, xóa, sửa đổi vai trò (role) và quyền hạn (permission), phát triển chức năng phân quyền người dùng dựa trên vai trò đã được tạo Tích hợp chứng thực người dùng với hệ thống OAuth của Google hoặc các nhà cung cấp Identity khác.
Back-end
Xây dựng ứng dụng admin: hỗ trợ quản lí quyền truy cập của người dùng trên ứng dụng chatbot, cho phép thêm, xoá, sửa và phân quyền truy cập user (hỗ trợ OAuth 2.0 và OpenID Connect) Xây dựng Back-end server: tích hợp quản lí phân quyền truy cập của user trên từng APIs
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình Front-end từ 2 năm trở lên.
Kiến thức về UI/UX design.
Nắm vững HTML, CSS, JavaScript và các framework/thư viện Front-end phổ biến (Flutter, React)
Kinh nghiệm với React, Vite, Flutter, TailwindCSS, axios, Express.js, D3.js, Chart.js
Kiến thức về cơ sở dữ liệu
Kinh nghiệm sử dụng Git
Khả năng xây dựng kiến trúc web
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python/Java
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API
Nắm rõ kiến thức về authentication, authorization, OAuth, OpenID Connect. Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống chứng thực và phân quyền user
Hiểu biết về responsive design và cross-browser compatibility
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Điểm cộng
Kinh nghiệm phát hành sản phẩm lên Apple Store và Google Store Kỹ năng quản lý dự án
Tại CÔNG TY TNHH CLOUD ACE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Hỗ trợ phí gửi xe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển
Giúp bạn tạo ra sự đột phá mới về kiến thức, truy cập nền tảng The Public Cloud Platform với các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới từ Google.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CLOUD ACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
