Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần United Retail làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

-Phát triển dự án tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh tế

-Xây dựng kho dữ liệu và tối ưu hóa database structure

-Code các modules, features, functions theo yêu cầu của Leader

-Thực hiện quy trình CI/CD để triển khai và kiểm thử.

-Viết các tài liệu về thực hành trong viết mã, kiểm thử, và triển khai.

-Đề xuất giải pháp technical để tối ưu hiệu suất và có thể mở rộng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

-Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin, data science

-Kinh nghiệm triển khai và quản lý full life cycle của dự án

Kỹ năng chuyên môn:

-Thành thạo Python và các package Pandas, NumPy, ScikitLearn, Scipy, Matplotlib, TensorFlow

-Thành thạo xử lý dữ liệu qua APIs (json format), thành thạo lưu trữ dữ liệu lớn.

-Thành thạo data scraping, data crawling, data cleaning, data frame

-Nắm được nguồn để lấy dữ liệu của các yếu tố trên để phục vụ việc phân tích, đánh giá

-Sử dụng hiệu quả các mô hình machine learning trên Python

-Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban

Tech stack:

-Frontend: JavaScript, TypeScript, Vuejs, HTML & CSS

-Backend: Python, Django, Flask, Asyncio, FastAPI, MongoDb, SQLAlchemy, SQL, Docker

-DevOps: CI/CD (GitLab CI, Jenkins), Ansible, Docker, K8S

-Cloud services: AWS, GCP, AliCloud, Azure, GCP

-Collaboration: Jira, Confluence, Feishu

Ưu tiên:

-Hiểu biết về kinh tế, tài chính doanh nghiệp

-Hiểu biết về công ty đại chúng, công ty niêm yết

-Am hiểu Fintech hoặc đã từng làm việc tại các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính lớn

Tại Công ty cổ phần United Retail Thì Được Hưởng Những Gì

-Đầy đủ chế độ theo quy định

-Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

-Thu nhập + thưởng xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

-Xem xét tăng thu nhập hàng năm

-Cơ hội trở thành key member tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần United Retail

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin