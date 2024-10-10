Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Thiết kế, xây dựng, lập trình ứng dụng Web cho các dự án về ioT theo yêu cầu kinh doanh của công ty (Mô hình kinh doanh 3F Feed - Farm - Food).
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống.
Làm các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên nam/nữ tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa và tất cả các chuyên ngành khác nếu có kinh nghiệm.
ĐẠI HỌC
Công nghệ thông tin
hệ thống thông tin
điện tử viễn thông
tự động hóa
tất cả các chuyên ngành khác nếu có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo React JS cho Front End.
- Sử dụng thành thạo Python Django DRF (Django REST farmework), Node JS cho Backend.
- Có hiểu biết về HTML&CSS.
- Có hiểu biết cơ sở dữ liệu SQL Server, PostgreSQL, SQLite ...
- Có hiểu biết về MQTT Server.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các dự án thực tế.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nếu có tinh thần học hỏi.
ĐẠI HỌC
Công nghệ thông tin
hệ thống thông tin
điện tử viễn thông
tự động hóa
tất cả các chuyên ngành khác nếu có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo React JS cho Front End.
- Sử dụng thành thạo Python Django DRF (Django REST farmework), Node JS cho Backend.
- Có hiểu biết về HTML&CSS.
- Có hiểu biết cơ sở dữ liệu SQL Server, PostgreSQL, SQLite ...
- Có hiểu biết về MQTT Server.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các dự án thực tế.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nếu có tinh thần học hỏi.
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 12.500.000đ/ tháng (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).
12.500.000đ/ tháng
- Phụ cấp tiền ăn: 600.000đ/tháng.
- Làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ tất cả thứ 7, chủ nhật.
- Tiền ngoài giờ, công tác phí (nếu có) theo quy định của công ty.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
12.500.000đ/ tháng
- Phụ cấp tiền ăn: 600.000đ/tháng.
- Làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ tất cả thứ 7, chủ nhật.
- Tiền ngoài giờ, công tác phí (nếu có) theo quy định của công ty.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI