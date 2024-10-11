Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 25 Triệu
Xây dựng và duy trì các logic backend sử dụng Python.
Làm việc với team frontend để xây dựng web hoặc mobile.
Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức vững về Google Cloud và có khả năng tích hợp ứng dụng với các dịch vụ của nền tảng này.
Hiểu biết về AWS Cloud là một lợi thế.
Giờ làm việc: 9am - 6pm | From Monday - Friday
Địa điểm: Remote/ Hybrid , thi thoảng sẽ cần lên office tại quận 2 ( 1 tuần 1 ngày hoặc 2 tuần)
Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc với JavaScript và Python.( Từ 2 năm)
Hiểu biết một số database SQL và NoSQL, system design, design pattern
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tích hợp với Google Cloud.
Hiểu độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết về AWS Cloud
Am hiểu và có kinh nghiệm áp dụng các design pattern, design principles, system design trong phát triển phần mềm.
Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế
Tính chủ động cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 13tr đến 25tr
Nghỉ lễ + phép năm
Các phúc lợi theo quy định công ty (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
