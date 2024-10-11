Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Xây dựng và duy trì các logic backend sử dụng Python. Làm việc với team frontend để xây dựng web hoặc mobile. Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có kiến thức vững về Google Cloud và có khả năng tích hợp ứng dụng với các dịch vụ của nền tảng này. Hiểu biết về AWS Cloud là một lợi thế. Giờ làm việc: 9am - 6pm | From Monday - Friday Địa điểm: Remote/ Hybrid , thi thoảng sẽ cần lên office tại quận 2 ( 1 tuần 1 ngày hoặc 2 tuần)

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với JavaScript và Python.( Từ 2 năm) Hiểu biết một số database SQL và NoSQL, system design, design pattern Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tích hợp với Google Cloud. Hiểu độc lập và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết về AWS Cloud Am hiểu và có kinh nghiệm áp dụng các design pattern, design principles, system design trong phát triển phần mềm. Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế Tính chủ động cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13tr đến 25tr Nghỉ lễ + phép năm Các phúc lợi theo quy định công ty (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

